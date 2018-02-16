Участие российских спортсменов в Паралимпиаде предварительно согласовано организаторами
Международный паралимпийский комитет предварительно согласовал участие российских спортсменов в XII Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.
Организаторы предварительно зарегистрировали заявленную российскую делегацию из 78 человек, в том числе 30 спортсменов и семь спортсменов-ведущих. Еще по трем спортсменам международный комитет примет решение в течение 7-10 дней. Окончательная регистрация состоится 1 марта. Игры пройдут с 9 по 18 марта.
В августе 2017 г. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован из-за допинговых нарушений на Играх в Сочи. В январе 2018 г. решение о дисквалификации продлили. Российские паралимпийцы не смогут участвовать в Играх под национальным флагом.