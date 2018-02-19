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ИГ взяло на себя ответственность за расстрел прихожан церкви в Дагестане

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за расстрел прихожан православной церкви в дагестанском Кизляре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отслеживающее заявления террористов агентство Amaq. Доказательств этого заявления представлено не было.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что при обыске в доме нападавшего было найдено его видеообращение на фоне флага ИГ.

18 февраля в Кизляре вооруженный преступник открыл стрельбу по прихожанам церкви из охотничьего ружья. Погибли пять женщин, еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями. При попытке задержания нападавший ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был убит, сообщил Следственный комитет России (СКР). Установлено, что нападавший был местным жителем 1995 года рождения.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).