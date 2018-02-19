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Защита экс-губернатора Хорошавина обжаловала приговор суда

Адвокаты экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и двух его бывших подчиненных, осужденных на длительные сроки заключения за получение взяток, обжаловали приговор Южно-Сахалинского городского суда. «На прошлой неделе мы подали короткие жалобы, чтобы соблюсти 10-дневный срок подачи апелляции, с требованием отменить приговор и оправдать наших подзащитных», – приводит «Интерфакс» слова адвоката Игоря Янчука. Он представляет интересы бывшего зампредседателя областного правительства Сергея Карепкина.

Представитель защиты пояснил, что до сих пор не получил протокол приговора суда. Когда это произойдет, адвокаты намерены подать к своим апелляциям ряд дополнений. В короткой жалобе по Карепкину защита указала на неправосудность приговора, основанного «только на показаниях заинтересованного лица – бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова». Другими показаниями, по словам адвоката, вина Карепкина не подтверждается.

9 февраля Южно-Сахалинский городской суд признал Александра Хорошавина виновным в получении взяток и отмывании денег. Он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, штрафу на 500 млн руб. и лишению госнаград. Сам Хорошавин не признал своей вины.

Сергей Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб.; экс-советник губернатора Андрей Икрамов – к девяти с половиной годам и 176 млн руб. штрафа.

Бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов признан виновным в эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы.