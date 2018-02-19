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Россия призвала США отказаться от поддержки «пещерного национализма» на Украине

Посольство России в США призвало официальный Вашингтон дать оценку нападению украинских националистов на здание Россотрудничества в Киеве 17 февраля. «Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы», – говорится в заявлении.

Российские дипломаты отметили, что «радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики» последних лет, но власти США не осуждают Киев. «Не исключено, что вдохновляются подобные действия (националистов) примером, который Вашингтон и подает, – захватами российской дипсобственности».

17 февраля украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, уничтожили флаг России и выставку, посвященную творчеству певца Федора Шаляпина. В здании в этот момент находилось около 50 детей.

По данным МИД России, в нападении участвовали «30 радикалов под руководством депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового.

18 февраля националисты забросали камнями здание Россотрудничества и Сбербанка.