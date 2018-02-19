Россия призвала США отказаться от поддержки «пещерного национализма» на Украине

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Посольство России в США призвало официальный Вашингтон дать оценку нападению украинских националистов на здание Россотрудничества в Киеве 17 февраля. «Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы», – говорится в заявлении.
Российские дипломаты отметили, что «радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики» последних лет, но власти США не осуждают Киев. «Не исключено, что вдохновляются подобные действия (националистов) примером, который Вашингтон и подает, – захватами российской дипсобственности».
17 февраля украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, уничтожили флаг России и выставку, посвященную творчеству певца Федора Шаляпина. В здании в этот момент находилось около 50 детей.
По данным МИД России, в нападении участвовали «30 радикалов под руководством депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового.
18 февраля националисты забросали камнями здание Россотрудничества и Сбербанка.
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Арбитражный суд Башкирии снял арест с двух активов АФК «Система». Об этом сообщает «Интерфакс». В частности, суд отменил арест 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52% «Детского мира».
Эти активы были арестованы в рамках процесса «Роснефти» против АФК «Система». Нефтяная компания подала ходатайства об отмене арестов, потому что мировое соглашение исполняется в соответствии с утвержденным графиком.
В пятницу, 16 февраля, «Роснефть» направила в суд заявление об отмене обеспечительных мер по иску к АФК «Система» и «Система-инвесту». Ранее стороны заключили мировое соглашение. Теперь «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. Первый платеж в 20 млрд руб. башкирская компания получила еще 28 декабря. Остальная часть будет выплачена до конца марта.
Процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» начался в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у компании и ее «дочки» «Система-инвест» 106,6 млрд руб. Истцы обвинили «Систему» в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013–2014 гг. Спустя несколько недель «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. В начале декабря нефтяная компания подала также иск на возмещение дивидендов в 131,6 млрд руб. Через суд «Роснефти» удалось заморозить почти все активы «Системы».
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Вопрос размещения миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь диалог только между Москвой и Киевом. Но решать подобные вопросы, абстрагируясь от представителей республик Донбасса, невозможно», – указал Песков.
Отвечая на вопрос об отношении Москвы к размещению в качестве миротворцев в Донбассе представителей Белоруссии, Швеции и Финляндии, Песков отметил, что идея миссии сама по себе «все-таки принадлежит президенту [России Владимиру] Путину». «Им она была инициирована, им была инициирована и дискуссия. Состав подобной миссии, режим и цели размещения не могут быть определены без согласования с республиками Донбасса», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Белоруссия заявила о готовности разместить свой миротворческий контингент в зоне конфликта на востоке Украины. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что этот вопрос обговаривался со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.
В сентябре 2017 г. президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения Украины и непризнанных республик. Госдепартамент США и власти Украины в свою очередь выступают за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией.
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Глава Якутии Егор Борисов готов подать в суд на «Аэрофлот» из-за «неподобающего поведения» бортпроводников компании. Об этом написал он сам в Instagram. По его словам, после регистрации на рейс из Москвы до Якутска сотрудники «Шереметьево» забыли передать Борисову и его супруге посадочные талоны. Их принесли уже в самолет, уточняет Борисов. «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без
всяких оснований снять с рейса моего помощника», – отмечает Борисов.
Случаи неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении
пассажиров из Якутии случались и ранее, добавляет он.
Московская полиция сняла с рейса помощника главы Якутии Евгения Шигапова за неподобающее поведение на борту самолета, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот». По словам собеседника агентства, во время посадки Шигапов ответил нецензурной бранью сотрудникам экипажа на просьбу предъявить посадочный талон. После этого он попытался зайти в кабину пилота. Глава Якутии также был на борту, однако «не имеет отношения к данному инциденту», уточнил источник.
Бизнес
Новости
Кремль прокомментировал новости о возможном уходе Дерипаски с поста президента UC Rusal
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Возможный уход Олега Дерипаски с должности президента в En+ Group и UC Rusal не следует связывать с «кремлевским докладом» США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не вопрос к Кремлю. Я не думаю, что здесь уместно вот с этими списками американскими как-то увязывать, что все, что происходит в стране, в бизнесе, происходит после выхода этого доклада. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о возможном уходе Дерипаски, а также о том, ожидают ли в Кремле аналогичных шагов от других крупных бизнесменов.
О том, что Дерипаска намерен оставить должность президента в подконтрольных ему En+ Group и UC Rusal, сообщал«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к разным акционерам компаний. По данным издания, в советах директоров Дерипаска сохранит место в качестве неисполнительного директора.
Два источника издания указывали, что Дерипаска намерен отойти от поста президента в UC Rusal на фоне произошедших в 2017 г. изменений акционерной структуры компании. Источники в инвесткомпаниях предположили, что выход Дерипаски из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом связан со включением его в «кремлевский доклад» США. Близкие к акционерам UC Rusal собеседники не связывали уход Дерипаски с руководящих постов ни с корпоративным конфликтом, ни с «кремлевским докладом».
Газета Financial Times (FT) со ссылкой на двух неназванных собеседников написала, что после ухода с постов президента в En+ и UC Rusal Дерипаска сосредоточится на управлении автомобильной группой ГАЗ. Как пишет газета, в En+ Дерипаску заменит нынешний гендиректор Максим Соков, в UC Rusal – гендиректор Владислав Соловьев. О кадровых перестановках планируется объявить на этой неделе, сказали собеседники FT. Представители En+ и UC Rusal от комментариев отказались.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал введение санкций против фигурантов составленного властями США списка приближенных к Кремлю лиц, фигурантом которого в числе прочих российских чиновников и бизнесменов является Дерипаска.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных комментариев в связи с возможным употреблением мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.
Он добавил, что Кремль не комментирует эту информацию, но подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) в данной ситуации ведет себя осторожно и весьма корректно. Песков призвал дождаться результатов вскрытия пробы «Б» Крушельницкого и «какого-то расследования», которое должно произойти в данном случае.
Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.
В понедельник антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило открытие дела в отношении Крушельницкого. В воскресенье МОК уведомил штаб российской делегации на Олимпиаде о возможном нарушении антидопинговых правил одним из россиян, имя спортсмена, а также вид спорта официально не назвали. Газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что речь может идти о керлингисте Александре Крушельницком. По данным издания, в его пробе обнаружены следы мельдония.
Тренер керлингиста отмечал, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа, а сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе.
Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018
Kin Cheung / AP
Илья Буров – российский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике, – завоевал бронзовую медаль, набрав 122,17 балла
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Валерий Шарифулин / ТАСС
18 февраля российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (слева направо) завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане
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Matthias Schrader / AP
Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Южной Корее. Женскую эстафету за команду олимпийских атлетов из России бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская
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John Locher / AP
Российская конькобежка Наталья Воронина на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала бронзу (6.53,98) на дистанции 5000 м
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Arnd Wiegmann / Reuters
Скелетонист из России Никита Трегубов завоевал 16 февраля серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. По сумме четырех попыток он показал результат 3 мин 22,18 сек.
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Kirsty Wigglesworth / AP
Лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 км свободным стилем. Спицов преодолел дистанцию за 34 мин. 6,9 сек. Для спортсмена это первая олимпийская медаль
6/11
Matthias Schrader / AP
Россиянка Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке 13 февраля. Победительницей стала шведская лыжница Стина Нильссон, серебряную медаль завоевала Майкен Касперсен Фалла. Другая российская лыжница – Наталья Непряева – заняла четвертое место
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Бронзу в лыжном спринте завоевал россиянин Александр Большунов. Золотую медаль взял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клабо, серебряную – итальянец Федерико Пеллегрино
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дисциплине дабл-микст, победив сборную Норвегии со счетом 8:4. За команду олимпийских атлетов из России выступали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
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Валерий Шарифулин/ТАСС
12 февраля российские фигуристы досрочно завоевали серебро в командном турнире, набрав 66 баллов. Эти соревнования были впервые включены в программу фигурного катания на Олимпиаде в Сочи. Тогда россияне завоевали золото. На фото Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (слева направо)
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Lucy Nicholson / Reuters
10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов (справа) завоевал первую для России награду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане - бронзовую медаль. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин. 10,687 сек.
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В Кремле не увидели «существенных доказательств того, что кто-то вмешивался в выборы» в США, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о реакции Кремля на выдвинутые в США обвинения во вмешательстве в выборы против 13 россиян.
«Во-вторых, речь идет о российских гражданах, хотя в США звучали заявления о вмешательстве со стороны российского государства. Так вот: никаких индикаторов того, что государство вмешивалось, нет», – отметил Песков. Кремль не считает подобные доказательства серьезными и не может согласиться с обвинениями, добавил представитель Кремля. «Россия не вмешивалась в выборы, не имеет обыкновения вмешиваться и не делает этого сейчас», – резюмировал Песков.
В пятницу, 16 февраля, власти США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. В списке есть знакомый президента и бизнесмен Евгений Пригожин, а также его компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, – Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения абсурдом. «Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», – написала она.
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
8/14
Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
9/14
Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол
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Российские банки начали тестировать Единую биометрическую систему. Об этом рассказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. В понедельник, 19 февраля, он представил рабочую версию этого проекта.
Единая биометрическая система должна заработать уже 1 июля, уточнил Айвазов. Она позволит получать финансовые и другие услуги онлайн. Например, в будущем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по sms и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными, хранящимися в системе.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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В Амурской области обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру, говорится в сообщении областной прокуратуры. По данным ведомства, неизвестный мужчина расплатился фальшивой купюрой на автозаправочной станции.
В ходе исследования купюры было обнаружено, что она изготовлена не ФГУП «Гознак», а путем цветной струйной печати. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивых денежных средств (ч. 1 ст. 186 УК РФ).
Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до 8 лет.
Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб. были запущены в обращение в середине октября. В конце декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллинаговорила, что регулятору пока неизвестно о фактах их подделки.
Как проверить подлинность банкнот 200 и 2000 рублей при помощи мобильного телефона
Максим Стулов / Ведомости
Гознак выпустил приложение для распознавания новых купюр 200 и 2000 рублей "Банкноты 2017"
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Максим Стулов / Ведомости
Проверка осуществляется в 4 шага. В главном меню приложения нужно нажать на кнопку «определить банкноту 2017», затем навести на купюру камеру смартфона
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Максим Стулов / Ведомости
Приложение распознает номинал и сторону банкноты и покажет анимированную картинку дополненной реальности
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Максим Стулов / Ведомости
Третий шаг – проверка на лицевой стороне. Совместив купюру и рамку правильно, телефон завибрирует, а углы купюры на экране окрасятся в зеленый цвет
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Максим Стулов / Ведомости
Так же нужно совместить купюры с другого ракурса. После успешной проверки на экране появится надпись: «Признаки подлинности обнаружены»
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Максим Стулов / Ведомости
На фото приложение не распознало предложенную купюру
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Максим Стулов / Ведомости
Гознак рекомендует проверять купюры при достаточном освещении, но лучше избегать прямых ярких лучей света, направленных на банкноту
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Максим Стулов / Ведомости
На сайте госзакупок размещена информация о трех заказах Гознака от 2016 г. на разработку прототипа и самого мобильного приложения для «определения подлинности», а также на обеспечение его функционирования. Общая стоимость – 2,65 млн руб. Правда, что это конкретно за приложение, на сайте госзакупок не уточняется
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На вторичном рынке Москвы собственники жилья начали выставлять свою недвижимость с возможностью оплаты криптовалютой – биткойнами.
Одна из первых квартир за биткойны появилась в продаже в ЖК «Баркли парк» в районе проспекта Мира в центре Москвы. Это трехкомнатная элитная квартира площадью 114 кв. м с высококачественным ремонтом. Квартира укомплектована всем необходимым и полностью готова к проживанию. Из окон открываются виды на Екатерининский парк и Останкинскую телебашню.
Квартиру можно приобрести за биткойны, говорится в сообщении агента по продаже жилья, компании Savills. В рублях стоимость недвижимости оценивается в 85 млн.