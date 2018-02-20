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Украина не согласилась на размещение белорусских миротворцев в Донбассе

Белоруссия в качестве члена региональной военно-политической организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Елены Зеркаль. «Белоруссия не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии», – подчеркнула она в эфире «5 канала».

Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. О готовности Минска отправить в Донбасс белорусских миротворцев ранее заявляли министр иностранных дел страны Владимир Макей и министр обороны Андрей Равков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «если не ввести международный компонент в Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно», передает 112 ua. Он пояснил в эфире телеканала ICTV, что для введения в Донбасс миротворцев ООН «нужны две вещи: первая – решение президента России и второе – каким образом завести миротворцев, чтобы это сработало». Без этого, по его мнению, «никакого прогресса не будет». Климкин отметил, что миссия должна покрывать всю территорию конфликта, а на ее поэтапное развертывание может уйти 6–9 месяцев.

В сентябре президент России Владимир Путин допустил размещение миротворцев ООН в Донбассе на линии соприкосновения сторон и «ни на каких других территориях». Украина настаивает на их размещении на всей территории конфликта, включая неконтролируемую часть государственной украинско-российской границы. Кремль считает, что вопрос о миротворческой миссии должен приниматься с учетом мнения представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Киеве не считают их сторонами конфликта и прислушиваться к их позиции не намерены.