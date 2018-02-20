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СМИ узнали о возможном возвращении главкома ВКС в Сирию

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских вооруженных сил в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны. Суровикин командовал группировкой с июня по декабрь 2017 г.

«Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. Такая возможность в настоящее время обсуждается», – сообщил собеседник агентства. Если это произойдет, Суровикин сохранит за собой пост главкома ВКС. Его обязанности на время командировки будет исполнять один из его заместителей.

Сейчас российскую группировку в Сирии возглавляет генерал-полковник Александр Журавлев, который командовал ею и в 2016 г.

Суровикин был назначен главкомом ВКС на фоне успехов сирийской кампании. Как отмечали источники «Коммерсанта» в Минобороны, его назначение было воспринято как награда за достойную службу в Сирии.

Вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и президентом Сирии Башаром Асадом Суровикин встречал российского президента Владимира Путин на авиабазе Хмеймим в декабре 2017 г. Там было объявлено о начале вывода российских войск из Сирии. Тогда Путин подчеркнул, что российские военные возвращаются домой с победой.