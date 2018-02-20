Сопредседатель штаба Путина назвал дату послания Федеральному собранию
Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Александр Румянцев сообщил, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 1 марта. Он рассказал «РИА Новости», что Путин готовит послание как кандидат на пост президента и обещал учесть все рекомендации, которые доверенные лица собрали для него от избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался уточнить ТАСС, утверждена ли дата выступления Путина. Он пообещал своевременно проинформировать журналистов о мероприятии.
Президент традиционно оглашает послание в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Послушать его приглашают всех депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также членов правительства, высших судов, генерального прокурора, председателей Следственного комитета, Центризбиркома, Счетной палаты и глав основных конфессий, следует из опубликованных на сайте Кремля распоряжений Путина. В послании президент излагает видение основных направлений развития страны на ближайший год и перспективу. Путин уже 12 раз обращался с посланием к Федеральному собранию.