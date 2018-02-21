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Зять российского миллиардера признался в даче ложных показаний ФБР

Голландский юрист Алекс ван дер Цваан, зять российского миллиардера, совладельца «Альфа-групп» и LetterOne Holdings Германа Хана, признался в даче ложных показаний ФБР. Обвинения в этом ему предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы. Как сообщает Associated Press, Цваан неверно изложил сведения о своих контактах с заместителем главы избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом.

Обвинения против Цваана не имеют отношения ни к предвыборной кампании Дональда Трампа, ни к предполагаемому вмешательству России в президентские выборы. Речь идет о его контактах с Риком Гейтсом, заместителем руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Оба они обвиняются в том, что, работая на украинское правительство, не зарегистрировались в качестве иностранных агентов.

Цваан был сотрудником лондонского офиса юридической фирмы Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom. Фирма готовила для администрации Виктора Януковича, тогда занимавшего пост президента Украины, доклад о юридических перспективах судебного преследования экс-премьера страны Юлии Тимошенко. В 2011 г. она была осуждена на 7 лет тюрьмы по делу о коррупции. За работу над докладом Манафорт и Гейтс, как предполагает прокурор Эндрю Вайсман из команды Мюллера, тайно перевели $4 млн некой юридической фирме, предположительно той, в которой работал Цваан, и лоббистской компании из Вашингтона.

Голландский юрист признал, что, отвечая на вопросы агентов ФБР, назвал неверную дату своего последнего разговора с Гейтсом и неназванным человеком, фигурирующем в расследование как «Лицо А», отмечает Reuters. Цваан сказал, что с первым разговаривал в августе 2016 г., а со вторым – в 2014 г. На самом же деле оба разговора состоялись в августе 2016 г. и были тайно записаны Цвааном. Также юрист уничтожил всю относящуюся к делу электронную переписку, которую собирался изучить офис спецпрокурора. Под «Лицом А» может иметься в виду куратор европейского направления в компании Манафорта Константин Килимник, отмечает агентство.

Показания Цваана могут быть частью сделки со следствием, которая поможет ему избежать тюремного заключения. В противном случае ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Состояние Германа Хана в 2017 г. Forbes оценивал в $9,3 млрд. Бизнесмен занял 11-е место в списке 200 богатейших россиян.