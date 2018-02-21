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Делегация КНДР отказалась от встречи с вице-президентом США

Аппарат вице-президента США Майка Пенса подтвердил, что члены делегации Северной Кореи отказались от встречи с ним в Пхенчхане. «Они ушли от встречи или, возможно, никогда не были искренними в том, чтобы садиться» за стол переговоров, приводит Reuters слова главы аппарата вице-президента Ника Айреса.

Пенс должен был встретиться с младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон и номинальным главой КНДР Ким Ён Намом в олимпийском Пхенчхане. Встреча была запланирована на 10 февраля, но, как писала газета The Washington Post, представители КНДР отменили ее за два часа до начала.

Айрес пояснил, что Пхеньян отказался от встречи, после того как Пенс осудил нарушения прав человека в Северной Корее и объявил о планируемых США новых экономических санкциях. За три дня до встречи с делегацией КНДР Пенс заявил, что скоро США могут объявить «о самом жестком и агрессивном пакете экономических санкций против Северной Кореи за всю историю». Такое заявление он сделал после переговоров с японскими властями. Пенс заверил, что Вашингтон продолжит изоляцию Северной Кореи, пока та не откажется от своей ядерной и ракетной программы.

«Президент принял решение, что если они (представители КНДР) захотят поговорить, мы донесем до них наше бескомпромиссное сообщение. Если они попросят о встрече, мы встретимся. Он также дал понять, что до тех пор пока они не договорятся о завершении денуклеаризации, мы не собираемся менять ни одну из наших позиций или вести переговоры», - пересказал Айрес позицию президента США Дональда Трампа.

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