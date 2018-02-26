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Экс-руководитель «Дальспецстроя» приговорен к 12 годам колонии

Бывший руководитель «Дальспецстроя» Юрий Хризман признан виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома Восточный и причинении ущерба более чем в 5 млрд руб. Такое решение принял 26 февраля Дальневосточный окружной военный суд, сообщает ТАСС. Хризман приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн руб., сказал судья Андрей Вахненко.

По делу о многомиллиардных хищениях при строительстве космодрома Восточный проходили четверо подсудимых. Помимо Юрия Хризмана речь идет о бывшем главном бухгалтере «Дальспецстроя» Владимире Ашихмине, экс-спикере Законодательной думы Хабаровского края Викторе Чудове и сыне экс-руководителя Михаиле Хризмане. Все они также признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3. ст. 285 УК. Юрий Хризман приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, Чудов – к шести годам, а Ашихмин – к семи.

Отвечая на вопрос журналистов перед началом заседания, Хризман заявил, что до конца надеялся на освобождение. Чудов напрямую вины не признал. «Если вы считаете, что признание вины – это занятие предпринимательской деятельностью, то да, в таком случае, действительно, я признаю вину», – заявил он журналистам.

«Дальспецстрой» выступал генподрядчиком строительства космодрома Восточный в Амурской области. Хризман и Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом в 5,2 млрд руб. Следствие считает, что они приняли решение о направлении части авансов по 11 госконтрактам на погашение кредитов предприятия, а не на строительство объектов космодрома.