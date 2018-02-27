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Прокуратура потребовала 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи попросила суд назначить бывшему президенту страны, 66-летней Пак Кын Хе, наказание в виде 30 лет тюремного заключения и $110,4 млн штрафа за коррупцию, сообщает Yonhap News.

Сама экс-президент страны на заседании суда не присутствовала. Она отказалась посещать слушания после того, как суд продлил ее арест.

Пак Кын Хе была отстранена от должности в апреле 2017 г. на основе обвинений в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны.

По данным обвинения, подруга президента Чой Сун Силь использовала отношения с Пак Кын Хе для вымогательства денег у крупных южнокорейских компаний, а также вмешивалась в государственные дела.

В феврале Чой Сун Силь была приговорена к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Также 2,5 года тюрьмы за дачу взятки Чой Сун Силь получил председатель совета директоров Lotte Group Син Дон Бин.