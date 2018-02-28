Политика

Новости

Спецслужбы предотвратили 25 терактов в России в 2017 году

В 2017 г. в России сотрудники правоохранительных органов предотвратили 25 терактов. Об этом рассказал первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, передает «Интерфакс».

По словам Кулягина, в данной области постоянно ведется «работа на упреждение».

Для проникновения на территорию России и создания радикальных группировок члены и сторонники международных террористических организаций используют различные способы, чаще всего каналы трудовой миграции. Многие из них проходили подготовку или участвовали в военных действиях в Сирии и Ираке.

Например, 31 января 2018 г. в Нижнем Новгороде ликвидировали члена международной террористической организации, готовившего нападение. При обыске у него было найдено взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

22 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге иностранного гражданина. В ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили компоненты доя создания взрывчатки в бытовых условиях. Задержанный признался, что собирался совершить теракт в местах массового пребывания людей.