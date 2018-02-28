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Лавров обвинил США в подготовке Европы к тактическому ядерному удару по России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об агрессивной позиции США по отношению к России. По его словам, об этом свидетельствует «наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе», передает «Интерфакс».

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Лавров подчеркнул, что Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, а значит, и не занимается отработкой его применения. Россия сосредоточила боеприпасы на центральных базах хранения на территории страны, отметил он на конференции по разоружению в Женеве.

Министр считает, что сохранение принадлежащего США нестратегического ядерного оружия в Европе препятствует ядерному разоружению. По его словам, члены НАТО, принимая участие в планировании применения нестратегических ядерных боеприпасов США, грубо нарушают Договор о нераспространении.

Лавров надеется, что руководство европейских стран сможет «сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения». Он напомнил, что однажды США уже применили подобное оружие против мирного населения Хиросимы и Нагасаки.

Лавров также отметил, что Россия достигла предельного уровня объема носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ядерный арсенал России сокращен на 85% по сравнению с пиком холодной войны.

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