Путин предложил МВД закрывать четверть всех дел на стадии следствия

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Ответчики по иску Дерипаски попросили политического убежища в США

Анастасия Вашукевич (известна как Настя Рыбка) и ее наставник Александр Кириллов (Алекс Лесли) попросили политического убежища в США. Доверенное лицо Рыбки Павел Юнко передал соответствующее письмо в американское посольство в Бангкоке. Об этом сообщает «Дождь» (копия письма есть в распоряжении телеканала).

В России «разразился большой политический скандал» из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, поэтому Вашукевич и Кириллов уехали в Таиланд, говорится в письме. «Мы просим о политическом убежище, помощи и защите — как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация и мы очень рискуем своими жизнями», – утверждается там же. Из письма также следует, что Вашукевич и Кириллов готовы передать США фото-, видео- и аудиодоказательства «преступлений российского правительства».

Ранее на странице Вашукевич в Instagram появилось видеообращение, в котором она обещала американской прессе в обмен на помощь рассказать о вмешательстве российских депутатов в выборы США. «Нас пытаются закрыть и очень надолго», – сказала Вышукевич: «Я знаю очень много». «Если США не защитит, мы пропадем», – говорится под одним из ее постов в Instagram.

Вашукевич, ее наставника и еще восемь человек задержали в Таиланде 26 февраля за нелегального проведение тренинга. Им предъявили обвинения в нелегальной работе. Сама Вышукевич уточняет, что ее задержали «по чьему-то приказу из Банкгока».

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование ФБК, в котором сообщалось, что миллиардер Олег Дерипаска и вице-премьер России Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По мнению Навального, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. Все расследование было основано на книге Вашукевич, а также видео и фото из ее Instagram.

Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова. Бизнесмен утверждает, что они раскрыли детали его частной жизни без его согласия.