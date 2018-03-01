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Медведев внезапно отменил участие в мероприятии «Единой России» в Иванове

Запланированная на 2 марта в Иванове комиссия «Единой России» по контролю за реализацией предвыборной партийной программы не состоится в связи с изменением графика председателя партии Дмитрия Медведева, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении премьер-министра.

Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей». В пресс-службе «Единой России» также подтвердили отмену партийной комиссии, не уточнив причин. Отмена визита Медведева стала неожиданной для организаторов мероприятия, отмечает собеседник «Ведомостей».

В результате из двух запланированных в Иванове мероприятий «Единой России» состоится только промышленный форум «Локомотивы роста российской экономики». На пленарном заседании выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

За время президентской избирательной кампании Медведев принял участие только в одном мероприятии «Единой России» – партийном съезде, который состоялся в декабре.

Съезд «Единой России»