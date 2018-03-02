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Кремль опроверг использование карт США в презентации новейших ракет

В графических изображениях полетов новейших ракет, продемонстрированных президентом в послании Федеральному собранию, карты штатов США не использовались, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Географические очертания в презентации носили условный характер, подчеркнул он.

«Я не вижу оснований для того, чтобы говорить, что там действительно использованы какие-то штаты США. Никаких карт там использовано не было, это абсолютно условные какие-то географические очертания», - так представитель Кремля ответил на вопрос, стоит ли Вашингтону опасаться новейших вооружений российской армии в связи с демонстрацией карты штата Флорида, куда летят ракеты. Песков обратил внимание на то, что «привязки к какой-то конкретной стране» нет.

Пресс-секретарь Путина привел слова главы государства, что Москва «не собирается ни на кого нападать», а презентованное 1 марта оружие не представляет собой угрозы «ни для кого, кто не вынашивает целей о нападении на нашу страну». Он также объяснил, зачем в презентации использовалась компьютерная графика. «Президент пояснил: поскольку речь идет об ультрасовременных разработках, которые только вчера и были рассекречены, то Россия по известным причинам не может, что называется, в полный рост показывать эти изделия», - заключил Песков.

Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, уделил особое внимание новейшим российским вооружениям. Глава государства впервые сообщил о создании в России крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров. Российский лидер уточнял, что также готовятся испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В подтверждение своих слов Путин показал видеозаписи и графику некоторых испытаний. Он подчеркивал, что новые образцы российского оружия делают систему ПРО США и приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам бессмысленными.

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