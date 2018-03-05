«Левый фронт» подал заявку на митинг в Москве после президентских выборов
Активисты «Левого фронта» подали в правительство Москвы уведомление о проведении 19 марта митинга для обсуждения итогов президентских выборов, сообщил на своей странице в Facebook координатор движения Сергей Удальцов.
Мероприятие планируется провести на Пушкинской площади, заявленная тема митинга – «Нам нужны честные выборы! Обсуждение итогов выборов президента». Численность участников запланирована до 1000 человек. В качестве альтернативных площадок активисты предлагают Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, Суворовскую площадь и Чистопрудный бульвар.
На митинге планируется подвести итоги голосования на президентских выборах, оценить честность и законность проведения выборов и подсчета голосов избирателей, отмечает Удальцов. Процесс согласования митинга будет скоординирован с КПРФ и другими оппозиционными силами. Аналогичные акции намечены и в других регионах России.
Выборы президента России состоятся 18 марта.