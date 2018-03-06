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«Нафтогаз» пообещал оспорить тариф на транзит российского газа

Украинский «Нафтогаз» считает, что тариф на транзит российского газа по украинской территории занижен в два раза. Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы считаем, что стоимость транзита газа по контракту с "Газпромом" по территории Украины является заниженной приблизительно в два раза с 2009 г. по сегодняшний день. Мы попытаемся это доказать, скорее всего, в рамках нового арбитражного процесса», – подчеркнул он. Витренко отметил, что из-за заниженного тарифа «Нафтогаз» недополучил около $20 млрд в 2009–2017 гг. «Но это еще надо доказать, это наша точка зрения», – добавил он.

Согласно контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» от 2009 г. ставка тарифа на транспортировку газа по украинской территории плавающая и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. Ежегодно за транзит украинская сторона получает более $2 млрд, а по результатам 2017 г., как прогнозировал глава украинской компании Андрей Коболев, этот показатель должен приблизиться к сумме в $3 млрд.

В конце февраля завершился спор между украинской и российской компаниями в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал «Газпром» качать через Украину ежегодно 110 млрд куб. м газа – этот объем фигурировал в контракте, но никаких штрафных санкций за нарушение в нем нет. В то же время снизили в 10 раз объем газа, который «Нафтогаз» был обязан покупать по принципу «бери или плати», – с 40 млрд до 4 млрд куб. м в год. В итоге «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за прокачку меньшего объема газа в 2009–2017 гг. И в ближайшие два года до истечения срока действия контрактов «Газпрому» придется заплатить еще по $2,35 млрд за транзит вне зависимости от того, сколько он прокачает в реальности.

5 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер уточнил, что компания направила уведомление в «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов. Пойти на разрыв соглашений с Украиной российскую компанию заставил вердикт по транзитному контракту, дал понять Миллер. «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа», – подчеркнул он. Это, в свою очередь, заметно нарушило баланс интересов, сделав продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным», говорил Миллер.