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Южная Корея: КНДР согласилась на ядерное разоружение под гарантии сохранения режима

Северная Корея открыта к ядерному разоружению при условии гарантий безопасности режиму Ким Чен Ына, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на секретариат президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. По этой информации, лидеры стран Корейского полуострова встретятся в апреле на линии разграничения. Также сообщается, что КНДР готова к переговорам по нормализации отношений с США.

«Северная Корея четко обозначила приверженность денуклеаризации на Корейском полуострове, и при условии отсутствия военной угрозы и гарантий безопасности северокорейского режима они подчеркнули, что не видят причин для обладания ядерным оружием», - говорится в заявлении южнокорейской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что условием начала переговоров должна стать приверженность КНДР денуклеаризации, Северная Корея согласилась прервать ядерные и ракетные испытания на время переговоров, заявил офис Мун Чжэ Ина.

В конце февраля США ввели новый крупный пакет санкций в отношении Северной Кореи, призванный усилить ее изоляцию и заставить отказаться от ядерных и ракетных программ. Под санкции попали 27 судоходных и транспортных компаний и 28 судов из КНДР, Китая, Сингапура, Тайваня и других стран, а также один гражданин Китая.