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Путин обвинил США в наглом обмане и госперевороте на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о первом случае наглого обмана со стороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фильм Владимира Соловьева «Миропорядок-2018».

Глава государства рассказал, что во время украинских событий в 2014 г. американские власти попросили Москву оказать влияние на занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича. В частности, сделать так, чтобы он не применял армию против оппозиции. Через день там произошел переворот, уточнил российский лидер.

«Они (США) попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: "Хорошо". Через день был совершен государственный переворот», - сказал президент России.

Путин отметил, что Вашингтон совершил переворот на Украине фактически своими руками и «загнал себя в угол». По этой причине теперь американская стороны вынуждена поддерживать действующие украинские власти, уверен глава государства.

Отвечая на вопрос журналиста о том, стал ли этот случай обмана со стороны США первым, Путин сказал: «Я бы сказал так: что так грубо и нагло, пожалуй, в первый. Так, чтобы сказали, что давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили как-то что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было». Он добавил, что представители американских властей «хоть бы позвонили», чтобы объяснить ситуацию. Вместо этого Москва не услышала «ни слова» и увидела «полную поддержку тех, кто совершил государственный переворот».