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Демократы в палате представителей призвали Трампа ввести новые санкции против России

Обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции против России подписали 140 членов демократического меньшинства палаты представителей. Об этом говорится на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса. Инициатором обращения стал председатель комитета Элиот Энджел.

«Ваши действия за последний год показывают, что вы будете постоянно оправдывать президента [России Владимира] Путина и отрицать его признанное содействие вашей кампании 2016 г.», – подчеркивается в обращении конгрессменов. Авторы обвиняют Трампа в бездействии и отсутствии попыток предотвратить новые вероятные эпизоды вмешательства России в американские выборы. «Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите оставлять эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать Соединенные Штаты от враждебного иностранного правительства, конгресс должен действовать самостоятельно. Будущее нашей демократии находится на грани», – указывается в заявлении конгрессменов.

В письме речь идет о законе о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA), принятом летом 2007 г. Документ предусматривает возможность ужесточения антироссийских санкций и введение ограничительных мер против компаний и физлиц, заключивших существенную сделку с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса. В феврале минфин США анонсировал новые санкции против фигурантов кремлевского доклада, которые могут быть объявлены в течение марта.