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Следственный комитет не нашел VIP-камер в «Матросской Тишине»

Следственный комитет (СК) не обнаружил VIP-камер в СИЗО-1 «Матросская Тишина», в которых якобы за отдельную плату содержались заключенные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Анализом проведенной проверки, а также объяснениями опрошенных лиц не добыто данных о какой-либо коррупционной составляющей со стороны сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве при размещении следственно-арестованных в отремонтированные камеры», – говорится в документе.

В ходе проверки следователи изучили все договоры с благотворителями, акты о получении стройматериалов и финансовые документы. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и принимавшие участие в ремонте подследственные.

О роскошных VIP-камерах повышенной комфортности в «Матросской Тишине» в декабрьской статье для «Московского комсомольца» написала член Общественной наблюдательной комиссии журналистка Ева Меркачева. По ее информации, данные камеры были отремонтированы, оборудованы бытовой техникой, ноутбуками и даже телефонами по инициативе одного из подследственных – Дионисия Золотова, за нахождение в VIP-камерах осужденные платили сотрудникам ФСИН крупные суммы.

В постановлении СК отмечается, что в числе прочих был опрошен и Золотов. Он подтвердил, что принимал участие в ремонте камер на основании закона «О содержании под стражей», который подразумевает возможность привлечения обвиняемых с их согласия к труду на территории СИЗО. По итогам проверки сотрудники СК пришли к выводу, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО без конвоя и не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов.

«Какого-либо избирательного подхода в данном случае к следственно-арестованным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным со стороны администрации не выявлено», – заключает в постановлении следователь. В результате СК отказался возбуждать уголовное дело по факту коррупции в отношении руководства «Матросской Тишины».

Адвокат Золотова Роман Кандауров сообщил «Интерфаксу», что он и его подзащитный обратились во ФСИН и московское управление службы с просьбой возобновить ремонт камер для скорейшего переезда в них подследственных.