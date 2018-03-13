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Экс-начальника Московского уголовного розыска арестовали за взятку

Московский гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева, возглавлявшего в прошлом УВД трех московских округов и Московский уголовный розыск (МУР), по обвинению в посредничестве при передаче взятки, сообщает газета «Коммерсантъ».

«По ходатайству следователя 2 марта в отношении Трутнева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – уточнил в беседе с «Интерфаксом» представитель суда. Защита Трутнева обжаловала арест.

Следователи считают, что бывший начальник МУРа вместе с сотрудниками ФСБ вымогал деньги у руководства производителя взрывателей для боеприпасов АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева». Военное следственное управление СКР по Москве заподозрило Трутнева в нарушениях в начале года. После этого у генерала прошли обыски. Ему предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК).

По данным газеты, силовики требовали взятку у руководства НИИ им. П. И. Снегирева после обнаружения на предприятии нарушений, связанных с оформлением сотрудников. Чтобы избежать наказания за мошенничество или растрату (ст. 159 или 160 УК соответственно), директору НИИ Игорю Григорьеву предложили заплатить за нарушения по несколько миллионов рублей.

Григорьев, в свою очередь, пожаловался в управление собственной безопасности ФСБ. После чего под контролем его сотрудников передал через посредников взятку в 3 млн руб. заместителю начальника седьмого межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову, пишет газета.

По делу проходят также начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину. Дело в отношении Трутнева объединено с делом оперативников Семенова и Юсуфова, не признающих вину.