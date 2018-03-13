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RT рассказал о последствиях в случае ограничения вещания телеканала в Великобритании

Любое ограничение вещания RT на территории Великобритании нанесет существенный урон зрительской аудитории Соединенного Королевства, говорится в заявлении телеканала в ответ на соответствующую инициативу британских парламентариев.

«Прискорбно видеть, что RT сразу же собираются сделать разменной монетой в политической игре, одним махом перечеркивая все представления о свободе слова в Соединенном Королевстве», – отмечается в сообщении. Ограничение вещания телеканала «лишь приведет к усилению той самой поляризации общества, которая так часто становится предметом беспокойства».

«Мы горды тем, что находимся у [медиарегулятора] Ofcom на лучшем счету, чем большинство других вещательных компаний, работающих в Великобритании, и любое ограничение деятельности RT нанесет существенный урон британской аудитории, – подчеркивают в RT. – Эти люди годами полагались на RT в освещении животрепещущих, но игнорируемых вопросов и точек зрения, в том числе мнений многих британских парламентариев и других общественных деятелей, которым мейнстримные СМИ не дают возможности участвовать в широких обсуждениях».

В понедельник несколько британских парламентариев призвали правительство ограничить в стране работу телеканала RT вплоть до отзыва лицензии. Предложение прозвучало после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению нервно-паралитическим газом в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти потребовали от Москвы предоставить официальный ответ в связи с инцидентом до вечера 13 марта.

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