RT рассказал о последствиях в случае ограничения вещания телеканала в Великобритании

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Любое ограничение вещания RT на территории Великобритании нанесет существенный урон зрительской аудитории Соединенного Королевства, говорится в заявлении телеканала в ответ на соответствующую инициативу британских парламентариев.
«Прискорбно видеть, что RT сразу же собираются сделать разменной монетой в политической игре, одним махом перечеркивая все представления о свободе слова в Соединенном Королевстве», – отмечается в сообщении. Ограничение вещания телеканала «лишь приведет к усилению той самой поляризации общества, которая так часто становится предметом беспокойства».
«Мы горды тем, что находимся у [медиарегулятора] Ofcom на лучшем счету, чем большинство других вещательных компаний, работающих в Великобритании, и любое ограничение деятельности RT нанесет существенный урон британской аудитории, – подчеркивают в RT. – Эти люди годами полагались на RT в освещении животрепещущих, но игнорируемых вопросов и точек зрения, в том числе мнений многих британских парламентариев и других общественных деятелей, которым мейнстримные СМИ не дают возможности участвовать в широких обсуждениях».
В понедельник несколько британских парламентариев призвали правительство ограничить в стране работу телеканала RT вплоть до отзыва лицензии. Предложение прозвучало после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению нервно-паралитическим газом в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти потребовали от Москвы предоставить официальный ответ в связи с инцидентом до вечера 13 марта.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман». На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/5
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым, предположительно, отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
2/5
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
3/5
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
4/5
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотленд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Минобороны России примет ответные меры в случае ракетно-бомбового удара США по Дамаску и возникновения угрозы российским военным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
По словам Герасимова, в Сирии готовится провокация с отравляющими веществами для оправдания удара США по правительственным кварталам Дамаска. «У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения», - рассказал начальник российского Генштаба.
Собеседник агентства уточнил, что в этих целях в нескольких районах Восточной Гуты уже собрана «массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента». «Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», - добавил Герасимов.
Полученная информация подтверждается найденной лабораторией по производству химического оружия в освобожденном от боевиков населенном пункте Афтрис, поделился начальник ведомства.
В то же время в сирийской столице остаются российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции, отметил он. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», - заключил Герасимов.
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Один из крупнейших винных заводов Крыма – «Массандра» к новому курортному сезону откроет специализированные ярмарки – винные деревни, сообщает пресс-служба предприятия.
Проект призван привлечь туристов не только в крупные города полуострова, но и в небольшие поселки, в которых сосредоточены винные хозяйства.
«Винные деревни начнем открывать уже к майским. Если говорить о «Массандре», винзаводы предприятия раскинулись от Судака до Симеиза. Представьте себе, что у гостей Крыма появится возможность знакомиться с вином именно той местности, в которой они находятся. То есть познавать Крым на вкус», – говорит гендиректор «Массандры» Янина Павленко.
Винные деревни будут работать в режиме ярмарок. Совместный с региональными властями проект реализуется в рамках работы над новым туристическим маршрутом «Винная дорога Крыма».
Посетители смогут знакомиться не только с вином, но и с сельскохозяйственной продукцией полуострова – сырами, хлебобулочными изделиями, колбасами, овощами и фруктами. Во время ярмарок планируются выступления крымских творческих коллективов.
«Массандра» владеет 11 000 га земли, из которых 4000 га заняты виноградниками. Предприятие принадлежит управделами президента России, оно объединяет восемь винодельческих хозяйств.
В 2017 г. «Массандра» приняла порядка 80 000 туристов, в этом году предприятие ожидает роста туристического потока.
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General Electric (GE) впервые за 125-летнюю историю компании не выплатила премии гендиректору и другим управляющим директорам. Это следует из документов GE, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Правление решило не выплачивать премии в 2017 г. и отменило вознаграждения в виде акций, которые должны выплачиваться по принятому в 2015 г. плану. «В результате PSUs (акции, получаемые руководителем компании по результатам работы) были отложены до февраля 2018 г.», – указывается в сообщении. Решение обусловлено корпоративными трудностями, с которыми компания столкнулась за прошедший год.
Компания в 2017 г. урезала дивиденды, сократила рабочие места и реорганизовала совет директоров. Гендиректор GE Джон Фланнери, занявший эту должность в августе того же года, получил по итогам года совокупное вознаграждение в $9 млн.
General Electric работает в сфере инфраструктурных проектов, финансов и массмедиа. В ноябре 2017 г. GE урезала дивиденды вдвое и объявила, что конгломерат сосредоточится на трех ключевых секторах – авиации, здравоохранении и энергетике.
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Московский гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева, возглавлявшего в прошлом УВД трех московских округов и Московский уголовный розыск (МУР), по обвинению в посредничестве при передаче взятки, сообщает газета «Коммерсантъ».
«По ходатайству следователя 2 марта в отношении Трутнева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – уточнил в беседе с «Интерфаксом» представитель суда. Защита Трутнева обжаловала арест.
Следователи считают, что бывший начальник МУРа вместе с сотрудниками ФСБ вымогал деньги у руководства производителя взрывателей для боеприпасов АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева». Военное следственное управление СКР по Москве заподозрило Трутнева в нарушениях в начале года. После этого у генерала прошли обыски. Ему предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК).
По данным газеты, силовики требовали взятку у руководства НИИ им. П. И. Снегирева после обнаружения на предприятии нарушений, связанных с оформлением сотрудников. Чтобы избежать наказания за мошенничество или растрату (ст. 159 или 160 УК соответственно), директору НИИ Игорю Григорьеву предложили заплатить за нарушения по несколько миллионов рублей.
Григорьев, в свою очередь, пожаловался в управление собственной безопасности ФСБ. После чего под контролем его сотрудников передал через посредников взятку в 3 млн руб. заместителю начальника седьмого межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову, пишет газета.
По делу проходят также начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину. Дело в отношении Трутнева объединено с делом оперативников Семенова и Юсуфова, не признающих вину.
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Следственный комитет (СК) не обнаружил VIP-камер в СИЗО-1 «Матросская Тишина», в которых якобы за отдельную плату содержались заключенные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.
«Анализом проведенной проверки, а также объяснениями опрошенных лиц не добыто данных о какой-либо коррупционной составляющей со стороны сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве при размещении следственно-арестованных в отремонтированные камеры», – говорится в документе.
В ходе проверки следователи изучили все договоры с благотворителями, акты о получении стройматериалов и финансовые документы. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и принимавшие участие в ремонте подследственные.
О роскошных VIP-камерах повышенной комфортности в «Матросской Тишине» в декабрьской статье для «Московского комсомольца» написала член Общественной наблюдательной комиссии журналистка Ева Меркачева. По ее информации, данные камеры были отремонтированы, оборудованы бытовой техникой, ноутбуками и даже телефонами по инициативе одного из подследственных – Дионисия Золотова, за нахождение в VIP-камерах осужденные платили сотрудникам ФСИН крупные суммы.
В постановлении СК отмечается, что в числе прочих был опрошен и Золотов. Он подтвердил, что принимал участие в ремонте камер на основании закона «О содержании под стражей», который подразумевает возможность привлечения обвиняемых с их согласия к труду на территории СИЗО. По итогам проверки сотрудники СК пришли к выводу, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО без конвоя и не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов.
«Какого-либо избирательного подхода в данном случае к следственно-арестованным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным со стороны администрации не выявлено», – заключает в постановлении следователь. В результате СК отказался возбуждать уголовное дело по факту коррупции в отношении руководства «Матросской Тишины».
Адвокат Золотова Роман Кандауров сообщил «Интерфаксу», что он и его подзащитный обратились во ФСИН и московское управление службы с просьбой возобновить ремонт камер для скорейшего переезда в них подследственных.
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Власти Великобритании рассматривают различные варианты ответных действий на применение нервно-паралитического газа в Солсбери, в результате которого были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает газета The Times. Один из вариантов – кибератака на российские структуры, рассказал неназванный высокопоставленный собеседник издания в британском правительстве.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что причастность России к отравлению Скрипаля «очень вероятна». В связи с этим Мэй потребовала от Москвы предоставить разъяснения до вечера 13 марта. В случае если ответ России окажется неудовлетворительным, у Лондона будут основания расценивать инцидент как незаконное применение силы Россией против Великобритании, заявила Мэй.
На прошлой неделе министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд намекнула на возможность скрытого ответа на предполагаемые действия России, пишет The Times. По словам высокопоставленного собеседника газеты в правительстве, вероятный вариант – применение вредоносного программного обеспечения.
Минобороны Великобритании сейчас занимается ускоренной разработкой наступательной киберпрограммы, отмечает The Times. Возможная кибератака против России могла бы быть направлена на компьютерные сети Кремля, сайты, публикующие фальшивые новости, и так называемую фабрику троллей, пишет газета.
Ранее The Times сообщала, что Великобритания готова к введению новых санкций против России – от высылки высокопоставленных российских дипломатов, аннулирования виз связанным с Кремлем предпринимателям и введения финансовых ограничений для ряда граждан до отказа в признании права России принимать чемпионат мира по футболу. Также издание сообщало о планах Великобритании выступить с резким заявлением по России совместно с Германией и Францией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на выступление Мэй заявила об «очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации».
В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли лежащими на скамейке на улице в Солсбери. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас пострадавшие находятся в коме. Проведенный британскими спецслужбами анализ показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия, заявила Мэй.
К заявлению властей Великобритании присоединились США. Госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что американские власти полностью доверяют выводам британских спецслужб, и Россия с большой долей вероятности ответственна за инцидент в Солсбери. Тиллерсон подчеркнул, что ответственные за преступление должны ощутить на себе «серьезные последствия». В Белом доме заявили, что поддерживают позицию Великобритании.
Скрипаль служил в ГРУ Генштаба России до 1999 г. Он был завербован британской разведкой, в 2004 г. его арестовала ФСБ. В 2006 г. Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее его помиловали и в 2010 г. выслали в Великобританию еще с тремя осужденными за госизмену россиянами по программе обмена шпионами.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман». На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/5
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым, предположительно, отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
2/5
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
3/5
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
4/5
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотленд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 г. и позже обвиненный в России в похищении и вымогательстве, рассказал, что вскоре после переезда заметил слежку. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на самого предпринимателя. По словам бизнесмена, за ним наблюдала группа из двух или трех человек, которые часами стояли в 100 м от входной двери его дома.
Наблюдавшие за Чичваркиным лузгали семечки подсолнечника, демонстрируя «распространенную в российской деревне» привычку, пишет газета. «Штирлиц прибыл», – вспоминает бизнесмен, имея в виду героя сериала 1973 г. «Семнадцать мгновений весны».
Тем не менее, по словам Чичваркина, в Лондоне он чувствовал себя намного безопаснее, чем в Москве, особенно после убийства в 2015 г. оппозиционера Бориса Немцова. Предприниматель отметил, что в Великобритании представители российских спецслужб вынуждены вести себя более скованно. «В Москве они могут использовать оружие», – пояснил он. В Великобритании сооснователя «Евросети», напротив, впечатлила работа полиции и «верховенство закона».
В 2008 г. основатели «Евросети» Чичваркин и Тимур Артемьев продали компанию миллиардеру Александру Мамуту, после чего покинули Россию. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга). Сейчас Чичваркин владеет винным магазином в Лондоне Hedonism Wines, который в 2017 г. впервые с момента своего открытия получил прибыль.
Уголовное дело в отношении Чичваркина было закрыто еще в 2011 г., однако бизнесмен пока не планирует возвращаться в Москву, предпочитая оставаться в Лондоне до тех пор, «когда будет настоящая, защищенная законом и независимым судом частная собственность в России», писали ранее «Ведомости».
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продает более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. При этом Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
3/11
Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
5/11
Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
6/11
Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
7/11
forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
8/11
Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
9/11
Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева
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Минприроды отказалось законодательно закрепить монополию компании «Новатэк» на недра Ямало-Ненецкого АО (ЯНАО). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Таким образом, компания, председателем правления и акционером которой является миллиардер Леонид Михельсон, рассчитывала усилить позиции в ключевом для себя регионе.
Просьба Михельсона содержалась в предложениях по ускоренному развитию добычи в Арктике от 31 января, представленных ведомству в рамках исполнения декабрьского поручения президента Владимира Путина, пишет газета. В качестве одной из мер компания предложила ввести повышающий коэффициент 3,5 к вычитаемым из базы налога на прибыль расходам на разведку на Ямале, Таймыре и Гыдане. «Новатэк» призвал также определить ресурсную базу для СПГ-проектов на Ямале и Гыдане из целевого уровня производства в 100 млн т в год и законодательно закрепить механизм передачи участков для разведки и добычи компаниям, выпускающим СПГ на существующих и планируемых мощностях в ЯНАО. Кроме того, бизнесмен попросил при проведении аукционов на арктические участки в регионе включать обязательство по сжижению газа.
С такой просьбой компания выступила в рамках своих планов стать крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире к 2030 г. К этому сроку «Новатэк» намерен довести выпуск СПГ до 70 млн т. Источники, знакомые с позицией министерства, объяснили газете, что у правительства и так есть возможность предоставлять участки с целевым назначением (без аукциона отдается только шельф). Идея компании, в свою очередь, может негативно отразиться на конкуренции, а государство потеряет возможность прописать в условиях торгов, например, социальные обязательства. В то же время у »Новатэка», по словам собеседников «Коммерсанта», и так нет конкурентов, компания все равно получит участки.
Издание напоминает, что сейчас сжижением газа в Арктике занимается только «Новатэк». Компания реализует два СПГ-проекта – «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т (первая линия запущена в 2017 г.) и «Арктик СПГ» мощностью почти 20 млн т (запуск запланирован на 2023 г., выход на полную мощность – к 2026 г.).
Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»
Евгений Разумный / Ведомости
8 декабря 2017 г. танкер Christophe de Margerie принял на борт первую партию сжиженного газа, произведенного новым заводом «Новатэка»
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Евгений Разумный / Ведомости
«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Фонда Шелкового пути) - первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект предполагает запуск трех технологических очередей суммарной мощностью 16,5 млн т СПГ в год. Общая стоимость проекта – около $27 млрд
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Евгений Разумный / Ведомости
Производство на первой технологической линии завода началось во вторник, 5 декабря. Запуск второй и третьей линий был запланирован на конец 2018 г. и 2019 г. соответственно, но этим летом Михельсон рассказывал, что строительство будет ускорено
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Евгений Разумный / Ведомости
Первый танкер, который принял на борт партию сжиженного газа, назван в честь погибшего президента Total Кристофа де Маржери. Вместимость этого танкера - чуть менее 173 000 куб. м СПГ
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Евгений Разумный / Ведомости
Кто именно станет получателем первой партии СПГ, «Новатэк» не сообщил
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Евгений Разумный / Ведомости
В конце октября финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей сообщал, что поставки СПГ могут начаться с отгрузки китайской CNPC. Азиатский рынок сбыта – ключевой для проекта. До конца 2017 г. может быть отгружено еще несколько партий СПГ
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Евгений Разумный / Ведомости
Предполагалось, что первая очередь «Ямал СПГ» будет запущена в ноябре 2017 г., сообщал в конце сентября министр энергетики Александр Новак. «В ноябре запланировано две отгрузки, в декабре их будет уже четыре. В перспективе на 2018 г. – до 10 танкеров-газовозов в месяц», – уточняло в октябре Уральское таможенное управление Федеральной таможенной службы
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Евгений Разумный / Ведомости
Вероятно, сразу после Christophe de Margerie под погрузку встанет еще один танкер - «Борис Вилкицкий», который уже прибыл в порт Сабетты
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Евгений Разумный / Ведомости
Право «нажать кнопку» председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон предоставил президенту России Владимиру Путину. В 16.40 мск отгрузка газа была запущена
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (на фото слева) и бизнесмен Геннадий Тимченко во время старта отгрузки газа
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне (в центре на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
Министр экономического развития Максим Орешкин (на фото слева) и министр финансов Антон Силуанов
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
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Евгений Разумный / Ведомости
Министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Мурманской области Марина Ковтун (на фото справа налево)
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Власти Китая планируют провести масштабную реорганизацию структуры государственных органов власти, сообщает ChinaDaily.
План институциональных преобразований утвержден Госсоветом КНР (центральное народное правительство, высший государственный исполнительный орган) и вынесен на рассмотрение парламента страны. Предполагается, что реформа позволит повысить гибкость и эффективность системы госуправления, также она призвана усилить роль правительства в экономическом управлении, надзоре за рынком, в социальной сфере, госслужбе и защите окружающей среды.
В стране предполагается создать восемь новых ведомств, часть действующих госструктур будет упразднена. По итогам реформы в Китае будет 26 министерств и комитетов. В частности, профильные госкомитеты по банковской деятельности и страхованию будут объединены в один, новая структура займется в том числе разработкой национальной политики по предупреждению финансовых рисков.
При Госсовете КНР появится несколько дополнительных управлений. Так, предполагается создание управлений по развитию международного сотрудничества и по миграционным вопросам.
Ранее большинство депутатов Всекитайского собрания народных представителей приняли поправку в конституцию страны, которая отменяет ограничение на пребывание на должности председателя КНР более двух пятилетних сроков. В результате Си Цзиньпин в 2023 г. сможет переизбраться на третий срок.
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Некоторые магазины детских товаров Hamleys в России могут закрыться или уменьшатся занимаемые ими площади, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на рынке недвижимости. Издание связывает это с долгами владельца российской франшизы бренда Ideas4retail Евгения Бутмана и Александра Мамута. К структурам Ideas4retail – АО «Леклерк» и АО «Хэмлис Лубянка» – сейчас подано 24 иска на 78,57 млн руб., тогда как в октябре 2017 г. сумма претензий составляла 30 млн руб. Ранее Бутман намеревался решить проблему долгов до конца 2017 г.
Продавцы флагманского магазина Hamleys в Центральном детском мире на Лубянке рассказали о сокращении ассортимента в несколько раз из-за сложных отношений с некоторыми поставщиками, особенно с Lego. При этом они ожидают поступления крупной партии товара через неделю.
По словам собеседника в одной из крупных компаний рынка коммерческой недвижимости, Hamleys на Лубянке скоро может закрыться, а на его месте откроется «Детский мир», у которого до реконструкции в том же здании был свой флагман. О том же слышали в одном из конкурентов Hamleys, но, по словам собеседника газеты, вопрос еще не решен. Еще один собеседник допускает, что флагманский магазин Hamleys совсем не закроют, а лишь сократят занимаемые им площади. При этом другие магазины сети могут быть закрыты. Всего у Hamleys в России 10 магазинов, из которых шесть – в Москве. В «Метрополисе» ему уже ищут замену.
Как строили и перестраивали главный детский магазин
pastvu.com
«Детский мир» строился в несколько очередей. Здание три раза перепроектировали, меняли техзадание, архитектору Алексею Душкину добавляли новые объемы строительства (фото 1955 г.)
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ТАСС
Главный детский магазин СССР стал экспериментальным объектом, до этого здания площадью 1 га не строили. Обычно проектировали внутренний двор, чтобы конструкции «играли» (на фото площадь Дзержинского, 1975 г.)
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Владимир Вяткин / РИА Новости
Самая большая в мире двухъярусная карусель, бронзовые торшеры, атриум и миллионы игрушек – старый «Детский мир» был символом счастливого детства в СССР
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Максим Стулов / Ведомости
«Детский мир» шесть лет простоял затянутым строительной сеткой. Его закрыли на реконструкцию 1 июля 2008 г. 26 декабря 2014 г. было получено разрешение на ввод ЦДМ в эксплуатацию (фото 2014 г.)
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М.Стулов / Ведомости
После закрытия здания на реставрацию, бренд «Детский мир» был передан группе компаний «Детский мир», принадлежащий АФК «Система». А здание перешло под контроль группы ВТБ. В ноябре 2014 г. «дочка» «Галс-девелопмент» зарегистрировала новый товарный знак «Центральный детский магазин на Лубянке» (фото 2007 г.)
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Галс-девелопмент
Общая площадь здания после реконструкции – 73 000 кв. м (было 54 000 кв. м), из них торговых – 35 000 кв. м. Нижний этаж сохранил колоннаду, на втором этаже остались балюстрады с торшерами
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Галс-девелопмент
Архитектор нового проекта ЦДМ Павел Андреев предложил сделать атриум той же площади и той же прямоугольной формы, как и в старом магазине (на фото крыша атриума)
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Галс-девелопмент
В ЦДМ установлены самые большие часы в мире: действующий механизм достигает размеров 6 х 7 м. Часы заводятся один раз в 100 лет. Их разработкой и установкой занимались инженеры завода «Ракета»
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Галс-девелопмент
Механизм часов весит 4,5 т и состоит из 5000 деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана, покрытых золотом. Длина маятника – 13 м, диаметр балансового анкерного колеса – 4 м
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Галс-девелопмент
Главный атриум украшен витражами – копиями картин художника Ивана Билибина, чьи иллюстрации к сказкам знакомы всем с детства: «Василиса Прекрасная», «Жар-птица» и др.
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Галс-девелопмент
Общий объем инвестиций – 8 млрд руб., из них около 1 млрд руб. ушло на реализацию обязательств по сохранению наследия. Сроки окупаемости проекта – около 10 лет
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Президент США Дональд Трамп заблокировал покупку американской корпорации Qualcomm, одного из поставщиков чипов для Apple, сингапурским производителем полупроводников Broadcom. Об этом говорится в исполнительном указе американского лидера.
«Предполагаемое приобретение Qualcomm этим покупателем запрещается», – уточняется в документе. Трамп подчеркнул, что полученные им сведения свидетельствуют о том, что Broadcom может по итогам сделки «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США». Подобные сделки будут блокироваться и в будущем, уточняется в указе.
Ранее Broadcom сообщила о планах перенести штаб-квартиру из Сингапура в США и получила одобрение главы государства. Согласно условиям сделки сингапурская корпорация должна была получить контроль над Qualcomm. Еще 11 марта сингапурская компания оценивала перспективы сделки положительно. Она планировала заплатить за производителя чипов для смартфонов $117 млрд. Закрытие сделки планировалось на начало апреля.
Qualcomm – один из крупнейших производителей чипов и компонентов для мобильных устройств в мире. Решения инженеров компании используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и др. Qualcomm активно сотрудничала и с Apple, однако с начала 2017 г. компании вступили в патентную войну, и теперь производитель iPhone планирует отказаться от модемов американского производителя в моделях своих устройств следующего года.
Штаб-квартира Qualcomm находится в Сан-Диего, Калифорния (США). Ранее компания дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке. В частности, в ноябре 2017 г. Broadcom сообщала о готовности заплатить $103 млрд за покупку конкурента, а в начале февраля – $121 млрд.