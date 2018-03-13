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Великобритания повторно расследует смерти 14 человек после отравления Скрипаля

Полиция Великобритании совместно с военной разведкой Ми-5 решила повторно расследовать смерти 14 человек, которые произошли на территории страны и, по мнению депутатов британского парламента, могут быть связаны с Россией. Об этом заявила глава министерства внутренних дел Эмбер Радд, пишет The Guardian.

С инициативой повторного расследования после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выступила председатель парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер. В обращении к министру внутренних дел она призвал поручить Национальному криминальному агентству изучить «14 смертельных случаев, которые британская полиция не сочла подозрительными, но которые, насколько известно, спецслужбы США считают потенциально связанными с российским государством».

Смерти 14 человек, связанных с бизнесменом Борисом Березовским (он в списке) или экс-сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, скончавшимся в Лондоне в 2006 г. после отравления полонием, упоминались в расследовании BuzzFeed, опубликованном летом 2017 г. Авторы материала предполагали, что в этих случаях могли быть замешаны российские спецслужбы.

Скрипаль и его дочь были отравлены на юго-западе Англии в начале марта. Мужчину и женщину нашли в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери. Скрипаль, признанный в России виновным в шпионаже, с 2010 г. живет в Великобритании. Бывший сотрудник ГРУ покинул Россию после помилования и обмена на задержанных в США российских агентов. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению. Мэй указывала, что происшедшее говорит либо о связи Москвы с инцидентом, либо о потере страной контроля над химическим оружием.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ