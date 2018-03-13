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Володин пообещал Великобритании зеркальный ответ на ограничение канала RT

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия зеркально ответит на ограничения Великобритании в отношении телеканала RT.

«Необходимо исходить из того, что здесь нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ на территории Великобритании, как и не было оснований для того, чтобы обсуждать эти вопросы по отношению к нашим СМИ на территории США. Но если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это», - сказал Володин.

Он не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны. «Конечно, этот вопрос будем всесторонне изучать, и не исключаю, что свою точку зрения озвучим», - сказал спикер Госдумы.

В ноябре прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. В случае отказа СМИ регистрироваться в качестве иностранного агента ему будет запрещено вести деятельность в России, а максимальный штраф достигнет 5 млн руб. за три и более нарушения в течение года. Закон стал частью зеркальных мер, принятых в ответ на признание в США российского телеканала RT иностранным агентом.

5 марта стало известно об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу и до сих пор находятся в коме. Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 г.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, разработано в России как боевое ОВ по программе «Новичок», и заявила о весьма вероятной причастности России к инциденту. Мэй потребовала от России исчерпывающих объяснений к вечеру вторника. Москва в ответ попросила Лондон раскрыть ход расследования, а также предоставить доступ к веществу, которое использовалось для отравления. Россия не имеет отношения к отравлению, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обратил внимание на то, что дочь Скрипаля – гражданка России.

По данным британских СМИ, частью ответа Великобритании может стать лишение лицензии ряда российских СМИ, в частности RT.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ