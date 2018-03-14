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Памфилова пригласила на встречу «севшего в большую лужу» Навального

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова готова встретиться с оппозиционером Алексеем Навальным, не допущенным до участия в президентских выборах. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Памфилова посетовала, что ее пресс-секретарь не мог дозвониться до представителей Навального «полтора месяца» и «только сегодня» ему удалось поговорить с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. «Пусть приходят. Все подробно наши специалисты им объяснят. Ждем-с!» - пригласила Памфилова.

«Он [Навальный], очевидно, сел в большую лужу», - так прокомментировала Памфилова предостережения политика о риске многократного голосования на президентских выборах. Ранее оппозиционер рассказал об эксперименте своего штаба, в ходе которого его сотрудник за 30 минут получил три талона о внесении в списки избирателей по месту голосования. «18 марта ждем грандиозных «каруселей» фальсифицирующих явку», - резюмировал Навальный.

Памфилова отвергла возможность многократного голосования, пояснив, что система ГАС «Выборы» будет учитывать только первое заявление. «Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним [Навальным]. Это полная глупость», - отреагировала на слова Навального руководитель ЦИК.

Ранее ЦИК отказался аккредитовать представителей СМИ «Левиафан» и «Молния» в качестве наблюдателей на выборах. «Левиафан» планировал отправить на избирательные участки 4500 сторонников Навального, «Молния» – 850 человек из организации «Голос».