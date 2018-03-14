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СМИ анонсировали новые отставки в администрации Трампа

В скором времени своих постов могут лишиться помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

При этом отставка Макмастера является более вероятной, чем Келли, которого Трамп публично похвалил во вторник, отмечает CNN. На место Макмастера рассматриваются бывший посол США при ООН времен президента Джорджа Буша Джон Болтон, гендиректор Oracle Сафра Кац, директор агентства нацбезопасности адмирал Майк Роджерс и вице-президент Ford Motors, бывший старший сотрудник администрации Буша Стивен Бигун.

Собеседники телеканала не исключают и возможности других перестановок в Белом доме. По словам высокопоставленного собеседника в администрации Трампа, новые отставки могут состояться на следующей неделе. По данным других источников, Трамп может принять кадровые решения в течение следующих двух месяцев.

12 марта Трамп объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона, на этом посту его заменит директор ЦРУ Майк Помпео. Американский президент заявил журналистам, что близок к завершению формирования своей обновленной администрации.