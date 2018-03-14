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СМИ анонсировали новые отставки в администрации Трампа

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В скором времени своих постов могут лишиться помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

При этом отставка Макмастера является более вероятной, чем Келли, которого Трамп публично похвалил во вторник, отмечает CNN. На место Макмастера рассматриваются бывший посол США при ООН времен президента Джорджа Буша Джон Болтон, гендиректор Oracle Сафра Кац, директор агентства нацбезопасности адмирал Майк Роджерс и вице-президент Ford Motors, бывший старший сотрудник администрации Буша Стивен Бигун.

Собеседники телеканала не исключают и возможности других перестановок в Белом доме. По словам высокопоставленного собеседника в администрации Трампа, новые отставки могут состояться на следующей неделе. По данным других источников, Трамп может принять кадровые решения в течение следующих двух месяцев.

12 марта Трамп объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона, на этом посту его заменит директор ЦРУ Майк Помпео. Американский президент заявил журналистам, что близок к завершению формирования своей обновленной администрации.

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Финансы
Новости

ЦСР предложил отменить валютный контроль

Ведомости
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Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил полностью отказаться от валютного регулирования. Такие предложения содержатся в докладе о реформе валютного контроля, сообщает РБК со ссылкой на документ. Доклад написан экономистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александрой Коваль, Антониной Левашенко, Сергеем Синельниковым-Мурылевым и Павлом Труниным, уточняет «Коммерсантъ».

Реформу авторы предлагают провести в два этапа. Первый может быть реализован к концу 2018 г. Он предполагает отмену требований по репатриации и создание открытого режима использования иностранных счетов. За этим должна последовать отмена запрета на валютные операции между резидентами и введение запрета в Гражданский кодекс на использование иностранной валюты как платежного средства в России.

Второй этап реформы валютного контроля рассчитан на 2019-2020 гг. За это время предполагается отменить требование об отчетности по счетам, открытым в странах, с которыми у России заключен договор об обмене налоговой информацией по стандартам ОЭСР.

Для контроля отмывания денег ЦСР предлагает привести в соответствие требованиям FATF приказ Росфинмониторинга от 2009 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». В нем могут быть прописаны признаки сделок с повышенным риском отмывания денег.

О важности либерализации валютного контроля ранее говорил и министр экономического развития Максим Орешкин. Центробанк предлагал искать баланс между полной отменой валютного контроля и жестким контролем.

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Умер физик-теоретик Стивен Хокинг

Ведомости
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Известный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщает Sky News со ссылкой на заявление его семьи. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», - говорится в нем.

Хокинг был одним из основоположников квантовой космологии, специализировался на изучении черных дыр.

В 2016 г. ученый совместно с бизнесменом Юрием Мильнером объявили о запуске новой программы по исследованию космоса и поиску жизни во Вселенной. Целью программы Breakthrough Starshot было подтверждение возможности создания нанороботов, которых можно было бы отправить к звездам при помощи лазерных лучей. Мильнер намеревался вложить в нее $100 млн.

Способность колонизировать другие миры может спасти человечество от глобальных катастроф, связанных с дальнейшим развитием науки и технологий, считал Хокинг. В числе возможных рисков он называл ядерную войну, глобальное потепление и распространение генетически модифицированных вирусов. Также ученый предупреждал об опасности искусственного интеллекта, который может перехитрить человечество.

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Бизнес
Новости

Reuters узнало о планах Трампа обложить пошлинами импорт китайских товаров на $60 млрд

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на импорт продукции из Китая, объем которого оценивается в $60 млрд в год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, обсуждавших этот вопрос с представителями Белого дома. Пока речь идет о продукции телекоммуникационного и технологического секторов. Таким образом Вашингтон готов отреагировать на политику КНР, вынуждающую американские компании делиться своими технологиями в обмен на право работать на китайском рынке.

Автором этой инициативы в окружении Трампа собеседник агентства из числа отраслевых лоббистов называет руководителя Национального совета по торговле США, признанного протекциониста Питера Наварро. Белый дом ранее отзывался о нем как об одном из наиболее предпочтительных кандидатов на пост экономического советника Трампа. Вместо с Наварро в числе инициаторов пошлин против китайского импорта называют торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Белый дом не исключает расширения спектра китайских импортных товаров, которые могут попасть под санкции. Как ранее сообщало издание Politico, изначально офис Лайтхайзера предлагал ограничиться пошлинами на импорт товаров примерно на $30 млрд, но Трамп настоял на более серьезных мерах, после чего спектр товаров был расширен.

Политика
Новости

Памфилова пригласила на встречу «севшего в большую лужу» Навального

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова готова встретиться с оппозиционером Алексеем Навальным, не допущенным до участия в президентских выборах. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Памфилова посетовала, что ее пресс-секретарь не мог дозвониться до представителей Навального «полтора месяца» и «только сегодня» ему удалось поговорить с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. «Пусть приходят. Все подробно наши специалисты им объяснят. Ждем-с!» - пригласила Памфилова.

«Он [Навальный], очевидно, сел в большую лужу» - так прокомментировала Памфилова предостережения политика о риске многократного голосования на президентских выборах. Ранее оппозиционер рассказал об эксперименте своего штаба, в ходе которого его сотрудник за 30 минут получил три талона о внесении в списки избирателей по месту голосования. «18 марта ждем грандиозных «каруселей», фальсифицирующих явку», - резюмировал Навальный.

Памфилова отвергла возможность многократного голосования, пояснив, что система ГАС «Выборы» будет учитывать только первое заявление. «Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним [Навальным]. Это полная глупость», - отреагировала на слова Навального руководитель ЦИК.

Ранее ЦИК отказался аккредитовать представителей СМИ «Левиафан» и «Молния» в качестве наблюдателей на выборах. «Левиафан» планировал отправить на избирательные участки 4500 сторонников Навального, «Молния» – 850 человек из организации «Голос».

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Политика
Новости

Путин посетит Крым и Севастополь

Ведомости
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За четыре дня до выборов президент России Владимир Путин посетит Краснодарский край, Крым и Севастополь. В программе визита, в частности, значится осмотр нового терминала аэропорта Симферополь и посещение строительства Крымского моста, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Это будет последняя региональная предвыборная поездка, в ходе которой Путин примет участие в многотысячном митинге в Севастополе, сообщал ранее «Дождь». В начале марта аналогичная массовая акция прошла в Лужниках. Там, по данным МВД, собралось 130 000 человек. Севастопольский митинг состоится в преддверии годовщины официального принятия Крыма и Севастополя в состав России, которая отмечается 18 марта.

Как ранее писал «Коммерсантъ», в Кремле прорабатывался сценарий прибытия Путина в Крым и голосования на местном избирательном участке непосредственно 18 марта. Собеседники «Дождя» пояснили, что от этого сценария решено было отказаться. Скорее всего, в день выборов Путин будет голосовать в Москве по месту прописки – на избирательном участке, расположенном в здании РАН на Ленинском проспекте.

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Технологии
Новости

Пользователи Telegram подали в суд на ФСБ

ТАСС / Ведомости
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Пользователи мессенджера Telegram подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск с просьбой признать незаконными действия ФСБ. 35 истцов выступают против требования спецслужбы предоставить ей ключи для «расшифровки сообщений всех пользователей», передает ТАСС слова адвоката и юриста общественной организации «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна. Пользователи просят суд обязать ФСБ отозвать свое требование к Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

«Административные истцы являются пользователями Telegram, активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности», - рассказал Дарбинян. В требовании ФСБ они видят угрозу безопасности коммуникаций, поскольку доступ к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса может получить неограниченный круг лиц.

20 марта Верховный суд рассмотрит иск Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432, регламентирующего предоставление сотрудникам службы информации для декодирования сообщений пользователей. В октябре 2017 г. мировой суд признал компанию виновной в отказе предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга и оштрафовал ее на 800 000 руб. Районный суд позже признал это решение законным.

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Бизнес
Новости

Adidas выкупит свои акции на 3 млрд евро к 2021 году

Ведомости
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В ближайшие три года производитель спортивных товаров Adidas выкупит свои акции на сумму до 3 млрд евро (около $3,7 млрд по нынешнему курсу), пишет Bloomberg.

13 марта наблюдательный совет компании одобрил план выкупа акций до мая 2021 г., уточнили в компании. Первый транш выкупа произойдет 22 марта, компания собирается выкупить собственные акции на сумму до 1 млрд евро.

Выкупать акции Adidas собирается наличными средствами, однако в компании не исключают привлечения займов на эти цели.

В 2014 г. компания сообщала, что планирует в течение трех лет выкупить около 10% своих акций на общую сумму 1,5 млрд евро ($1,9 млрд) и выпустить два выпуска еврооблигаций на сумму до 1 млрд евро.

В октябре 2017 г. стало известно, что Adidas закроет в России около 200 магазинов. Основная причина сокращения сети – необходимость сохранить положительный денежный поток, поясняли в компании. Первую масштабную волну закрытий российских магазинов Adidas провела в 2015 г. Тогда были закрыты 200 торговых точек, спустя год - еще 80.

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Политика
Новости

ФСБ задержала 60 организаторов отправки сторонников ИГ в Ирак и Сирию

Ведомости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) при взаимодействии с МВД на территории Московского региона пресекли незаконную деятельность этнической преступной группы, которая организовала канал нелегальной отправки сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирию и Ирак для участия в военных действиях. Об этом говорится на сайте ФСБ.

Помимо этого задержанные граждане занимались незаконной легализацией в России мигрантов из Центральноазиатского региона.

«В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт России, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», – говорится в сообщении.

Следствие имеет доказательства связи организаторов канала с эмиссарами террористических организаций.

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Политика
Новости

Тиллерсон назвал дату ухода с поста госсекретаря США

Ведомости
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Рекс Тиллерсон прокомментировал информацию об отставке с поста госсекретаря США. Временно исполняющим обязанности госсекретаря США станет заместитель Тиллерсона Джон Салливан, передает Reuters.

«Сегодня мне позвонил президент США… В конце дня я передам все обязанности госсекретаря заместителю госсекретаря [Джону] Салливану. Моя работа на посту госсекретаря закончится в полночь 31 марта», – заявил Тиллерсон.

13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку Тиллерсона. На пост госсекретаря США он предложил назначить директора ЦРУ Майка Помпео. В свою очередь, возглавить ЦРУ может Джина Хаспел, занимающая на данный момент пост замдиректора ЦРУ.

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Экономика
Новости

ВЭБ заложил в макропрогноз повышение пенсионного возраста с 2020 года

Интерфакс
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Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал прогноз экономического развития России на 2018–2021 гг., базовый вариант которого предполагает начало постепенного повышения пенсионного возраста в РФ с 2020 г.

«С 2020 г. ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», – описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий ожидаемые реформы. «Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы», – предполагают авторы доклада.

В ВЭБе считают, что благоприятным для экономики в 2017 г. стало соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+. «Это позволило повысить цены на нефть и, по оценке ВЭБа, обеспечить дополнительный прирост экономики на 0,2–0,3 п. п.», – приводят в банке свои расчеты вклада этого соглашения в рост российской экономики (который составил 1,5% в 2017 г.).

«Экономическое оживление остается неустойчивым. В III и IV кварталах 2017 г. наблюдалась пауза роста, или временная стагнация... Мы считаем, что за этим в основном стояли временные факторы и ситуация в начале 2018 г. будет улучшаться, однако позитивная динамика остается весьма уязвимой и хрупкой», – предупреждают экономисты ВЭБа.

Базовый сценарий ВЭБа «предполагает развитие российской экономики в ближайшие три года в относительно благоприятных внешних условиях – ожидается устойчивый рост мировой экономики и отсутствие новой волны значимых антироссийских санкций».

«Чистый отток частного капитала из российской экономики снизится до $20 млрд в 2018–2019 гг. и полностью будет исчерпан к 2021 г. Цена на нефть в среднем в 2018 г. составит $62 за баррель. В 2019 г. снятие ограничений на добычу со стороны ОПЕК и присоединившихся к ней нефтепроизводителей снизит стоимость нефти до $53 за баррель. В 2020–2021 гг. цена на нефть будет поступательно расти до $57–59 за баррель», – описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий предпосылки.

«Базовый сценарий ВЭБа является достаточно консервативным и значительно отличается от консенсус-прогноза в 2019 г., предполагающего более плавную траекторию цен на нефть», – отмечают эксперты банка.

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Политика
Новости

Ространснадзор сообщил о проблемах с безопасностью на рейсах «Саратовских авиалиний»

Ведомости
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Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал о результатах внеплановой проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии». Контроль за безопасностью полетов был снижен, передает его слова ТАСС.

«В ходе проверки мы видим, что, к сожалению, контроль за безопасностью полетов в авиакомпании "Саратовские авиалинии" слегка снижен», - отметил он.

По его словам, у перевозчика была возможность направлять финансы на повышение безопасности полетов, однако компания этого в последнее время не делала.

11 февраля самолет Ан-148 вылетел из аэропорта «Домодедово». Он выполнял рейс Москва - Орск. Через несколько минут после взлета он пропал с экранов радаров. Обломки самолета были найдены в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета находился 71 человек, из них шесть членов экипажа. Выживших нет.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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