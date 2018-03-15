Госдеп заявил об украинской принадлежности Крыма в ответ на визит Путина на полуостров

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Слова президента России Владимира Путина о возвращении Крыма и Севастополя в «родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России» в Госдепартаменте США отметили заявлением под названием «Крым – это Украина». Внешнеполитическое ведомство США указало на то, что «референдум» о присоединении Крыма 2014 г. был «незаконным» и «сфабрикованным». «Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением хорошо вооруженных российских войск» и о «свободном выборе» говорить в данном случае неуместно.
Госдепартемент обвинил российские власти в пренебрежении международным порядком и неуважении к «территориальной целостности суверенных наций». В ответ на предвыборные заявления Путина, совершившего накануне визит в Крым, американское ведомство сочло важным обратить внимание на «нелегетимность постановочного «референдума»». В заявлении также указывается на политические преследования и репрессии в отношении крымских татар, этнических украинцев и проукраинских активистов со стороны России.
«Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее признанных границ. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - говорится в заявлении.
18 марта Крым отмечает четвертую годовщину вхождения в состав России. Ранее Путин исключил возможность возврата полуострова Украине.
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Власти Москвы готовят конкурс на создание производства и поставку жизненно важных препаратов, сообщаетРБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента экономической политики и развития. Объявить его планируется в течение двух месяцев.
Речь идет о так называемом офсетном контракте, когда инвестор должен будет за четыре года запустить в Москве производство препаратов, а город обязан ежегодно их закупать на 8 млрд руб. Обязательства города по продолжительности закупок не уточнены. Затраты на проект оцениваются в 7 млрд руб. «Будет создано производство порядка 47 жизненно важных лекарственных средств для лечения широкого спектра заболеваний пищеварительной, кровеносной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем в форме таблеток, капсул и инъекций», — пояснили в департаменте.
На победу в конкурсе могут рассчитывать крупные компании, такие как «Р-Фарма», «Фармстандарт» или «Биннофарм», считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он не исключил, что речь может идти о консорциуме, поскольку «организовать производство 47 препаратов в рамках одного предприятия, даже крупного, чисто технически довольно непросто».
Председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик подтвердил интерес компании к подобному конкурсу в случае его объявления. «Мы очень серьезно будем рассматривать возможность участия, конечно, с учетом наших технологических ресурсов и профиля запрашиваемой продукции», - сказал он. Гендиректор «Биннофарма» Алексей Чупин заявил, что компания не заинтересована в контракте, поскольку делает ставку на ритейл.
В 2016 г. объем госзакупок лекарств в Москве составил почти 75 млрд руб. В 2017 г – 94 млрд руб. Объем продаж конечному потребителю, по данным AlphaRM, составил 116,6 млрд руб.
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Росстандарт утвердил новый ГОСТ, допускающий цветную разметку на российских дорогах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный приказ №81-ст. Документ был подготовлен по заказу Росавтодора и вступит в силу 1 июня 2018 г.
Новый стандарт предусматривает, что основные виды дорожной разметки, включая разделительные полосы, могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтый применялся для обозначения зон запрета парковки или в качестве временной разметки. С 1 июня в разметке может использоваться и синий цвет – для обозначения прерывистых линий направления движения на перекрестках.
Разметка желтого цвета позволяет улучшить видимость, особенно в регионах с обильными снегопадами, считает разработчик стандарта гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) «Дорконтроль» Владимир Свежинский. Синий цвет, по его словам, будет применяться также для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила будут прописаны в новой редакции другого ГОСТа, которая сейчас дорабатывается.
Новый ГОСТ также водит новые обозначения, наносящиеся на асфальт. В их числе - знак станции зарядки электромобилей (разметка типа «вафельница») и стрелка, обозначающая зону разворота.
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У британцев могут возникнуть проблемы с получением российских виз, прогнозируют в посольстве России в Великобритании. Это произойдет на фоне высылки из Великобритании 23 российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства.
«Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы», — заявили в пресс-службе. Сотрудники посольства подчеркнули, что приоритетом их работы является «обслуживание российских граждан».
Российские дипломаты отмечают, что действия властей Великобритании направлены на затруднение работы консульского отдела, что «вписывается в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе диппредставительства».
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Лондон обвиняет Россию в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию. Москва заявляет о своей невиновности.
После объявления Мэй в твиттере российского посольства в Великобритании появилось сообщение: «Температура российко-британских отношений упала до -23, но мы не боимся холодной зимы».
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В России никогда не велась разработка нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Лондону следовало бы разобраться с тем, что происходит у них», – отметил Небензя. По его словам, если Великобритания уверена, что в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был использован «Новичок», то у Британии есть это вещество, его образцы и она способна его производить.
С начала 1970-х годов в целом ряде стран реализовывались программы отравляющих веществ под таким названием vx, среди них США и СССР, отметил Небензя. В 1992 г. советские разработки химоружия были прекращены, в 2017 г. Россия уничтожила его запасы, а США до сих пор этого не сделали, добавил он.
В середине 1990-х годов западные спецслужбы вывезли из России ряд специалистов и документацию, они продолжили исследования в данном направлении, среди этих стран есть Великобритания и США, отметил Небензя. Они достигли результатов по созданию новых отравляющих веществ, которые классифицируют под общим названием «Новичок», что подтверждено более чем 200 открытыми источниками стран НАТО, добавил он.
Небензя отметил, что России не выгодна ситуация с отравлением Скрипаля и его дочери накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу, зато это выгодно «нескольким странам». Скрипаля в России обвинили, он отбыл срок, его помиловали, выдали Великобритании, он не представлял никакой угрозы, подчеркнул Небензя: «Зато он подходит для роли жертвы и черного пиара». По мнению постпреда России при ООН, Великобритания ведет «очернительство России, не гнушаясь никакими методами».
Он подчеркнул, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля и попросил Соединенное Королевство предоставить образцы вещества для совместного расследования. «Нам бояться и скрывать нечего», – заключил Небензя.
Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии юго-западе Англии. Их отравили нервно-паралитическим веществом. По мнению Великобритании, это был разработанный в СССР «Новичок». Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля и его дочери Россию. На заседании Совбеза ООН несколько стран выразили солидарность с Великобританией – это США, Польша, Швеция и Нидерланды.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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США проявляют солидарность с Великобританией и уверены в причастности России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила представитель США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли.
«Мы молимся за жертв этого жестокого преступления», – сказала Хейли. Преступление России заслуживает мер со стороны Совбеза ООН, добавила он.
Произошедшее отражает тенденцию к все более частому использованию химоружия, отметила представитель США. В качестве примера она привела отравление брата лидера КНДР и Сирию. Россия должна отвечать за свои действия и сотрудничать с расследованием Великобритании, предоставив информацию о химоружии, считает Хейли. Если не принять меры сейчас, то Солсбери будет не последним местом, где использовано химоружие, добавила она.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал осудить Россию при наличии доказательств отравления Скрипаля. «Как только мы изучим факты - на сегодня запланирован разговор с британской стороной, - как только мы изучим факты, если признаем их достоверными, мы обвиним Россию - или любую сторону, стоявшую за этим», – заявил Трамп.
Кроме того, на заседании Совбеза ООН о поддержке Великобритании заявили представители Швеции и Польши. Представитель Казахстана призвал не делать поспешных выводов.
Скрипаля и его дочь отравили на юго-западе Англии – в Солсбери – 4 марта. Они до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила Россию в произошедшем и в ответ объявила о том, что вышлет 23 российских дипломата. «Трагично, что президент [России Владимир] Путин решил действовать так», – отметила Мэй.
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Министерство иностранных дел Украины подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом заявила представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. По ее словам, договор может быть частично или полностью денонсирован, передает УНИАН.
«Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично - или его денонсация. То есть несколько вариантов», - пояснила она.
По ее словам, окончательное решение примет президент Украины Петр Порошенко. Беца также заявила, что Украина нацелена на выход из СНГ, так как это «постсоветская модель, которая исчерпала себя». Однако, по ее словам, это не предусматривает «автоматический выход из многосторонних соглашений». Для Киева важны соглашения о социальном и пенсионном обеспечении, отметила она.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» о том, что по официальным запросам Российская Федерация ожидает от Великобритании выдачи более 40 российских граждан.
«Среди них не только люди, которые привезли грязные деньги, а на самом деле это преступники, которые должны сидеть за махинации, за воровство, за коррупцию… Среди этих более чем сорока есть серийные убийцы», - уточнила Захарова. По ее словам, Великобритания на протяжении многих лет не выдавала этих граждан. Многие их них получили статус беженца, политическое убежище, «полный пакет социалки».
По словам Захаровой, сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй сказала, что Лондон «не приветствует на своей земле преступников, которые привезли грязные деньги и так далее». «Больше прачечной по отмыванию денег, чем Лондон, придумать вообще сложно», - добавила Захарова.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По словам Мэй, из Великобритании будут высланы 23 российских дипломата, связанных с разведкой, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены британской королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России. Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией, и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против граждан Великобритании.
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Группа компаний Genser приостановила продажи новых легковых автомобилей брендов Cadillac, Audi, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda, Datsun, Volkswagen, Infiniti, Nissan и Volvo в столичных автосалонах, передает RNS со ссылкой на представителей дилерских центров группы.
«Отделы продаж новых автомобилей автосалонов Cadillac, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda, Datsun и Volvo в Москве временно приостановили работу. Сервисные станции работают в обычном режиме», — уточнил представитель одного их дилерских центров.
Автосалоны Genser в Белгороде, Калуге, Котласе и Липецке работают в обычным режиме, отметили представители региональных автоцентров.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что Genser может обанкротиться. По информации издания, ряд автоконцернов расторг или готовится расторгнуть договоры с Genser.
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Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный не исключил акций протеста на следующий день после выборов, 19 марта. Об этом он в среду рассказал в эфире «Эха Москвы».
«18 [марта] мы не планируем уличные мероприятия. Мы бы хотели их провести, но мы понимаем, что мы дадим подарок Кремлю, чтобы всех переарестовать и сорвать нам систему наблюдения. Поэтому 18-го мы не планируем, 19-го – как получится», – ответил он в эфире радиостанции на вопрос главного редактора.
По словам Навального, поводом для уличных протестов могут стать массовые фальсификации на выборах. Он подчеркнул, что его сторонники будут действовать «законно, исходя из политической ситуации», «Люди имеют право мирно и без оружия собираться. Мы будем собираться тогда, когда мы считаем нужным и правильным», – сказал Навальный.
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Центробанк России с 15 марта ввел временную администрацию в банк «Траст» и Рост-банк. Функции по управлению банками возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Временная администрация вводится для обеспечения «бесперебойной деятельности банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
ЦБ также одобрил планы участия банка «Траст» и Рост-банка в осуществлении мер по предупреждению банкротства.
В начале февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих долгов».
Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки
Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС
В октябре 2017 г. телеведущий Иван Ургант стал лицом Тинькофф банка. Срок контракта: 2018–2019 гг., за аналогичный контракт несколько лет назад запросил $1 млн (здесь и далее стоимость контрактов – оценки людей, знакомых с деталями сделки, и/ или независимых маркетологов)
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Консорциум «Зарубежнефти» и иранской Dana Energy в среду подписал сервисный контракт с национальной иранской компанией NIOC на разработку двух блоков в Иране: Абан и Западный Пейдар. «Зарубежнефти» в консорциуме принадлежит 80%, она будет оператором проекта.
Суммарная добыча на двух участках будет достигать порядка 2 млн т нефти в год. «Зарубежнефть» будет получать вознаграждение с каждого добытого барреля.
Собственником нефти, по законодательству Ирана, является иранский народ, поэтому соглашение на разработку заключается с национальной NIOC. Помимо этого любой иностранной компании, которая хочет участвовать в освоении месторождений в Иране, необходимо заключить соглашение с иранской компанией, аккредитованной NIOC.
Заявки на участие в тендере на разработку месторождений нефти в Иране, кроме «Зарубежнефти», подавали «Татнефть», «Газпром» и «Лукойл».
Кроме Западного Пейдара и Абана «Зарубежнефть» интересовалась и другими проектами в Иране. Российская компания подписала меморандум с Национальной иранской южной нефтяной компанией (National Iranian South Oil Company, NISOC) об изысканиях на двух месторождениях Ирана - Шадеган и Реги-Сефид. Кроме того, «Зарубежнефть» подписала с Iranian Oil And Gas Industries Development Company (IDRO-Oil) меморандум о взаимопонимании по изучению месторождения Сусенгерд на юго-западе Ирана.