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Госдеп заявил об украинской принадлежности Крыма в ответ на визит Путина на полуостров

Слова президента России Владимира Путина о возвращении Крыма и Севастополя в «родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России» в Госдепартаменте США отметили заявлением под названием «Крым – это Украина». Внешнеполитическое ведомство США указало на то, что «референдум» о присоединении Крыма 2014 г. был «незаконным» и «сфабрикованным». «Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением хорошо вооруженных российских войск» и о «свободном выборе» говорить в данном случае неуместно.

Госдепартемент обвинил российские власти в пренебрежении международным порядком и неуважении к «территориальной целостности суверенных наций». В ответ на предвыборные заявления Путина, совершившего накануне визит в Крым, американское ведомство сочло важным обратить внимание на «нелегетимность постановочного «референдума»». В заявлении также указывается на политические преследования и репрессии в отношении крымских татар, этнических украинцев и проукраинских активистов со стороны России.

«Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее признанных границ. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - говорится в заявлении.

18 марта Крым отмечает четвертую годовщину вхождения в состав России. Ранее Путин исключил возможность возврата полуострова Украине.