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Посольство России в Великобритании спрогнозировало проблемы с выдачей виз британцам

У британцев могут возникнуть проблемы с получением российских виз, прогнозируют в посольстве России в Великобритании. Это произойдет на фоне высылки из Великобритании 23 российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы», — заявили в пресс-службе. Сотрудники посольства подчеркнули, что приоритетом их работы является «обслуживание российских граждан».

Российские дипломаты отмечают, что действия властей Великобритании направлены на затруднение работы консульского отдела, что «вписывается в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе диппредставительства».

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Лондон обвиняет Россию в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию. Москва заявляет о своей невиновности.

После объявления Мэй в твиттере российского посольства в Великобритании появилось сообщение: «Температура российко-британских отношений упала до -23, но мы не боимся холодной зимы».