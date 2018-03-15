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С 1 июня на российских дорогах разрешена желто-синяя разметка

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, допускающий цветную разметку на российских дорогах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный приказ №81-ст. Документ был подготовлен по заказу Росавтодора и вступит в силу 1 июня 2018 г.

Новый стандарт предусматривает, что основные виды дорожной разметки, включая разделительные полосы, могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтый применялся для обозначения зон запрета парковки или в качестве временной разметки. С 1 июня в разметке может использоваться и синий цвет – для обозначения прерывистых линий направления движения на перекрестках.

Разметка желтого цвета позволяет улучшить видимость, особенно в регионах с обильными снегопадами, считает разработчик стандарта гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) «Дорконтроль» Владимир Свежинский. Синий цвет, по его словам, будет применяться также для обозначения платной и бесплатной парковки, но конкретные правила будут прописаны в новой редакции другого ГОСТа, которая сейчас дорабатывается.

Новый ГОСТ также водит новые обозначения, наносящиеся на асфальт. В их числе - знак станции зарядки электромобилей (разметка типа «вафельница») и стрелка, обозначающая зону разворота.