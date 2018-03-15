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Премьер-министры Словении и Словакии заявили о готовности уйти в отставку

Председатель правительства Словении Мирослав Церар объявил о решении подать в отставку, сообщает Reuters. Накануне Верховный суд страны отменил результаты референдума о запуске проекта железной дороги Копер - Дивача стоимостью 1 млрд евро. Это произошло на фоне протестов учителей, выступающих за повышение зарплаты.

«Проект железной дороги потерпел новый удар от тех, кто хочет остановить развитие Словении. Я не хочу быть частью такой истории страны», - заявил он. Церар объявил об отставке за три месяца до президентских выборов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о готовности уйти в отставку на фоне политического кризиса, связанного с убийством журналиста Яна Кучака и его невесты, отмечает агентство. Об этом Фицо заявил президенту страны Андрею Киске. Ранее в отставку ушел вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Калиняк.

Фицо выдвинул три условия своей отставки – уважение результатов выборов 2016 г., коалиционного соглашения и сохранение поста премьера за его партией. Правящая коалиция выступает против досрочных выборов, на которых настаивала партия Most-Híd. Ее лидер Бела Бугар приветствовал решение Фицо, заявив, что оно «может успокоить ситуацию».