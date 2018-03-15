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Британия заблокировала в Совбезе ООН проект России по расследованию отравления Скрипаля

Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН о расследовании отравления в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает «РИА Новости» слова представителя российского постпредства при ООН Федора Стржижовского.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (Организация по запрещению химического оружия. - "Ведомости"), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», - сообщил Стржижовский.

«Англичане внесли поправки, искажающие смысл документа», - заявил он. Российский проект призывал «все заинтересованные государства-члены консультироваться и сотрудничать в расследовании» в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

На заседании Совбеза постпред США при ООН Никки Хейли возложила ответственность за отравление Скрипаля на Россию. Постпред России Василий Небензя в свою очередь подчеркнул, что инцидент в Солсбери не выгоден Москве перед выборами президента и чемпионатом мира по футболу. Небензя заявил, что российская сторона запросила у Лондона образцы примененного отравляющего вещества и предложила провести совместное расследование, однако в этом было отказано. Представитель Великобритании объяснил, что конвенция не обязывает делиться пробами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на улице в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в России нервно-паралитического вещества. Пострадавшие находятся в коме. Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к отравлению Москву. 14 марта Лондон принял решение о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

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