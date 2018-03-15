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«Коммерсантъ» узнал о прослушке ФСБ чиновников Дагестана с 2014 года

Федеральная служба безопасности (ФСБ) с 2014 г. прослушивала разговоры дагестанских чиновников, среди которых бывший премьер-министр республики Абдусамад Гамидов и бывший врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, ранее арестованные по делу о хищениях, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в деле чиновников сейчас более 150 экспертных заключений. С их помощью следователи рассчитывают доказать причастность чиновников к хищениям.

«Среди записей есть разговор с участием Гамидова, который открытым текстом требовал от подчиненного увеличить смету расходов по строящемуся на бюджетные деньги объекту»,— рассказал газете близкий к следствию собеседник.

В одном из заключений, например, говорится, что сметная стоимость работ по расширению трассы между Махачкалой и Каспийском завышена более чем на 20 млн руб. Часть денег бизнесмены «откатили» заказчикам ремонта, а те перевели деньги членам дагестанского правительства, считают следователи. В частности, как считают следователи, бывшие члены правительства получали средства от ООО «Градстрой». Это предприятие, в свою очередь, получало выгодные заказы от казенного предприятия «Дирекция государственного заказчика». «Однако доказать это будет сложно, так как владелец ООО Нафик Караев исчез, когда начались задержания чиновников», - пишет газета.

Следственные органы утверждают также, что часть средств шла на обустройство личных объектов дагестанских чиновников. Так, бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, проходящий в деле в качестве обвиняемого, якобы профинансировал восстановительные работы на 86 млн руб. на своей туристической базе «Орлиное гнездо», пишет газета.

Собеседник «Коммерсанта» отмечает, что Гамидову по результатам следственных экспертиз могут предъявить новые обвинения. Дома у чиновника нашли пистолеты Макарова, Beretta, автомат Калашникова и позолоченный ТТ. Оружие проходит баллистическую экспертизу, чтобы выявить, использовалось ли оно в преступных целях.

В начале февраля Генпрокуратура и ФСБ провели проверки в Дагестане, после чего завели более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях. В ходе этих мероприятий были задержаны несколько человек. Среди них – врио премьер-министра республики, два его заместителя и экс-министр образования и науки республики. Они обвиняются в хищении бюджетных денег. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», - говорил ранее президент Владимир Путин.