Политика

Новости

Суд перевел под домашний арест одного из фигурантов дела Захарченко

Басманный суд Москвы по просьбе Следственного комитета России перевел под домашний арест одного из фигурантов дела полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«Басманный суд Москвы 13 марта удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении Виктора Клуженкова на домашний арест», — сказала пресс-секретарь, отметив, что мера пресечения установлена до 21 марта.

Клуженков был водителем семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который скрывается от следствия.

Ранее источник сообщил «РИА Новости», что СКР прекратил дело в отношении Клуженкова. Его считали пособником при передаче взятки полковнику Захарченко. Сейчас водителю вменяется лишь «пособничество в самовольном оставлении службы» полковником Сениным, сказал собеседник издания.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. по обвинению в коррупции. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте.