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Медведев предложил повысить в пять раз штраф за выезд на железную дорогу

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий рост штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в пять раз - до 5000 руб., сообщается на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Официальным представителем правительства при рассмотрении документа назначен статс-секретарь - заместитель министра транспорта Сергей Аристов.

Инициатива была рассмотрена и одобрена на заседании кабинета министров 1 марта 2018 г. Действующие сейчас меры ответственности не соответствуют «той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути», уверены в кабинете министров.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.10 КоАП, которое устанавливает санкцию за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в виде административного штрафа в размере 5000 руб. (в настоящее время — 1000 руб.)», - говорится в документе.

Действующая редакция соответствующей статьи включает наказание за подобное нарушение в виде штрафа в 1000 руб. или лишения водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Водитель лишается прав в случае, если это не первое его подобное нарушение за год.

Минтранс, как указывал «Коммерсантъ», подготовил законопроект о росте штрафов за выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме или красном свете до 5000 руб. (до 10 000 руб. при повторном нарушении в течение года) в марте 2016 г.

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