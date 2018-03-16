Политика

Новости

Песков посоветовал всем посмотреть фильм о Путине журналиста ВГТРК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал всем посмотреть новый фильм журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова «Путин». «Фильм прекрасный. На самом деле, я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в последние годы было очень много попыток снять фильм о президенте России Владимире Путине, но удавалось это единицам. Песков поздравил создателей фильма «Путин» с «серьезным успехом». По его словам, они трудились над фильмом почти год.

Песков добавил, что фильм по понятным причинам не может быть показан по телевидению до выборов, поэтому он размещен в интернете, «что тоже достаточно здорово, потому что охват через интернет, как мы понимаем, ничуть не меньше».

На вопрос, смотрел ли Путин новый фильм, Песков ответил: «Президент целиком пока нет, но, скажем так, материал у него, и как будет время, я думаю, он тоже с удовольствием ознакомится».

Фильм «Путин» состоит из двух частей. Первая из них появилась на YouTube 11 марта, вторая была размещена 15 марта. В фильме президент, в частности, рассказал о подготовке миссии на Марс и объяснил крушение подлодки «Курск».

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина