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Собчак обошла Жириновского на выборах в Санкт-Петербурге

Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак в Санкт-Петербурге набрала больше голосов, чем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает «Интерфакс», оба кандидата к началу второго часа ночи по московскому времени набирали по 4,14% голосов избирателей, затем Собчак получила 4,15%.

В Санкт-Петербурге за Жириновского и Собчак проголосовали по 58 000 избирателей, разница колеблется в диапазоне от 100 до 300 голосов в пользу последней.

В среднем по России Жириновский получил 5,76% и занял третье место по итогам президентской гонки. Собчак оказалась на четвертом месте с 1,62%. Лидер гонки – действующий президент Владимир Путин с 76,65%, на втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,91%.

По итогам выборов Собчак заявила, что результаты ее «не радуют», но есть и «хорошие новости». Она предложила рассмотреть выборы «как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов» и назвала свой результат «лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов». Ранее совместно с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым они объявили о создании Партии перемен.

Оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил к участию в президентской гонке, назвал Собчак «карикатурным либеральным кандидатом» и провластным спойлером оппозиции.

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