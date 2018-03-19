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Си Цзиньпин и Мадуро поздравили Путина с победой на президентских выборах

Ведомости
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента России.

В телеграмме китайский лидер отметил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня, а российский народ достиг успехов в «возрождении мощной державы». Президент Венесуэлы в свою очередь заявил, что «славный российский народ» на выборах проявил свой патриотизм, высокое гражданское самосознание и крепкую приверженность демократии.

Также действующего президента России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель госсовета Кубы Рауль Кастро.

После обработки 99,81% бюллетеней Путин набирает на президентских выборах 76,67% голосов избирателей.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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Политика
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Число российских избирателей за ночь после выборов выросло на 1,5 млн

Ведомости
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За ночь выборов количество российских избирателей выросло на 1,5 млн человек. Это следует из протокола голосования, опубликованного Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по состоянию на 09.00 19 марта. Число включенных в список избирателей составляет 108,727 млн.

Между тем, еще накануне председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра в списках избирателей значатся 107,230 млн человек. Разница составила 1,497 млн. Это составляет почти два процента от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.

По предварительным данным, на избирательных участках присутствовали 474 500 наблюдателей, 105 000 членов комиссий с правом совещательного голоса и 10 500 представителей СМИ - в среднем получается по 5-6 человек на участок, подсчитала председатель ЦИК. По ее словам, информации об удалении наблюдателей не поступало.

Ранее ЦИК сообщил, что явка избирателей на выборы главы государства достигла 67,47% после обработки 99,83% протоколов, передавал «Интерфакс». Вскоре будет озвучена итоговая явка. Тогда же комиссия подведет предварительные итоги голосования.

По итогам обработки 99% бюллетеней кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин - 11,82%, Владимир Жириновский - 5,68%. Ксения Собчак - 1,66%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

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Финансы
Новости

Российский рынок акций открылся ростом

Ведомости
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В понедельник, на следующий день после президентских выборов, торги на российском фондовом рынке открылись ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,27% к закрытию пятничной сессии, до 2300,21 пункта, индекс РТС вырос на 0,36% до 1258,78 пункта.

Курс доллара укрепился на 4 коп. до 57,54 руб./$, курс евро ослаб на 4 коп. до 70,59 руб.

По итогам выборов президента 18 марта победу одержал действующий глава государства Владимир Путин с результатом 76,67% после обработки 99,81% бюллетеней.

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Бизнес
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Владелец «Шоколадницы» запустит в России сеть китайских лапшичных

Ведомости
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Основной владелец группы компаний «Шоколадница» Александр Колобов вместе с американской сетью фастфуда Panda Express, которая специализируется на китайской кухне, решили запустить новый бизнес на территории России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

По данным источников газеты, Panda Express рассчитывает открыть пять или семь ресторанов в России в этом году и столько же в следующем. Предприниматели уже подписали договоры на аренду помещений.

Колобов в беседе с газетой подтвердил, что участвует в развитии бизнеса Panda Express на территории страны, но не раскрыл деталей. «Коммерсантъ» отмечает, что в базе «СПАРК-Интерфакс» есть информация о регистрации в декабре 2017 г. юрлица «Панда экспресс раша».

Издание отмечает, что китайская кухня пока слабо представлена на российском рынке, поэтому у новой сети практически не будет серьезных конкурентов.

Рестораны Panda Express в России станут частью группы «Шоколадница», в которую входят одноименная сеть кофеен, а также ресторанные сети «Ваби саби» и «Кофе хауз» и работающие по франчайзингу сети KFC, Pizza Hut и Max Brenner. Еще часть группы Колобова – компания «Арена фудс кейтеринг» – занимается организацией питания зрителей на стадионах, в частности во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.

Ларьки на миллиард

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Недвижимость
Новости

Следующими переселенцами по реновации могут стать жители пятиэтажек на западе Москвы

Ведомости
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Следующими переселенцами в рамках программы реновации в Москве могут стать жители Западного округа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«У нас по графику расписаны районы. Дальше будет Западный округ, у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», – рассказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в том числе в течение этого года начнется переселение в районе станции метро «Селигерская», которая откроется в ближайшие дни.

Он отметил, что в районе Бескудниково есть стартовые дома, которые уже построены, их отделка завершается, передает «Интерфакс». «В этом районе достаточно много старых домов, попавших в программу реновации, сейчас прорабатываются объемы нового строительства для переселения», – сказал Хуснуллин. «В течение этого года в районе уже начнется переселение в рамках программы», – добавил заместитель мэра.

Первыми переселенцами в Москве по программе реновации стали жители двух пятиэтажек на улице Константина Федина в Измайлове. Они переехали в панельный дом на 5-й Парковой улице. К настоящему времени для переселенцев готовы 14 домов на 2300 квартир, они будут переданы под заселение до конца мая.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

Политика
Новости

В президентских выборах приняли участие 67,5% избирателей

Ведомости
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Явка избирателей на президентские выборы составила 67,47% после обработки 99,83% бюллетеней, сообщили «Интерфаксу» в Центризбиркоме.

Итоговая явка и предварительные результаты голосования будут озвучены в 10.00 по московскому времени.

После обработки 99,81% протоколов на выборах президента России с результатом 76,67% побеждает действующий глава государства Владимир Путин.

Павел Грудинин набирает 11,82% голосов избирателей, Владимир Жириновский – 5,68%, Ксения Собчак – 1,66%, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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Политика
Новости

СМИ сообщили о подписанных сотрудниками администрации Трампа соглашениях о неразглашении

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников своей администрации подписать соглашение о конфиденциальности, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Соглашения были подписаны еще в первые месяцы президентства Трампа. Документ предусматривает обязательство не разглашать без согласования конфиденциальную информацию даже после увольнения сотрудника, а также по истечении срока действующего главы государства.

В изначальном варианте соглашения был прописан штраф в размере $10 млн за разглашение. Однако в финальной версии документа, по данным издания, сумма штрафа, вероятнее всего, была уменьшена, поскольку подписавшие документ чиновники не говорили о такой сумме.

Штатные сотрудники Белого дома имеют различные обязательства в плане неразглашения информации. Однако до сих пор практика дополнительных соглашений, действующих в том числе после ухода с поста действующего президента, не применялась, указывает газета, отмечая, что Трамп «был в ярости» из-за постоянных утечек в его администрации.

 

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Новости

СМИ узнали о «плане Б» в случае проезда болельщиков на ЧМ-2018 через Белоруссию

Ведомости
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Россия и Белоруссия разрабатывают «план Б» на случай, если соглашение между странами о взаимном признании виз не будет подписано и ратифицировано к лету, когда в России состоится чемпионат мира по футболу 2018 г., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в государственных структурах двух государств.

Задержка в подписании соглашения обусловлена стремлением Минска увязать его с доработкой действующего двустороннего соглашения о реадмиссии (высылке нелегальных мигрантов в ту страну, с территории которой они прибыли).

Кроме того, в Минске опасаются, что иностранцы станут получать российские визы для поездки в Белоруссию, поскольку у Москвы намного больше визовых центров за рубежом. Таким образом, Белоруссия лишится части поступлений в свой бюджет от визовых сборов.

Сейчас, как указывает газета, соглашение о взаимном признании виз между странами не только не ратифицировано, но и не подписано. При этом такая мера позволит законопослушным болельщикам из третьих стран беспрепятственно въезжать в Россию из Белоруссии на автобусах или собственном транспорте.

Согласно российскому законодательству въезд граждан третьих стран (это не касается Белоруссии) на территорию страны возможен лишь через международные пункты пропуска. Проблема в том, что таких пунктов на границе России и Белоруссии нет. После начала украинского кризиса Россия усилила контроль на границе. Эта мера вызвала критику белорусской стороны и обвинения в недоверии.

Как выглядят посвященные ЧМ-2018 памятные монеты

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Экономика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах включения утилизационного сбора в Налоговый кодекс

Ведомости
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Шесть наиболее близких к налогам платежей, включая утилизационный и экологический сборы, могут быть включены в Налоговый кодекс (НК) уже в текущем году. В их числе также может оказаться курортный сбор, который пока взимается в нескольких регионах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Объем неналоговых платежей, по оценкам бизнеса, составляет 1% ВВП, или более 800 млрд руб. На включении части неналоговых платежей в Налоговый кодекс настаивает Минфин. Ситуацию там не комментируют. Собеседник издания видит в этом решении предсказуемость для бизнеса, поскольку до сих пор такие платежи могли повышаться решением правительства, о чем бизнес узнавал постфактум.

«Остальные платежи, например плата за проведение экспертизы в строительстве или для допуска лекарства в продажу, – это явно не налоги, поэтому включать их в НК было бы странно», – говорит он. Собеседник издания отмечает, что закрепление неналоговых платежей в федеральном законе потребует внесения в него поправок.

Ранее руководители трех бизнес-объединений – Сергей Катырин от Торгово-промышленной палаты, Александр Шохин от РСПП и Александр Калинин от «Опоры России» – обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с письмом, в котором просили ускорить внесение в Госдуму законопроекта о регулировании неналоговых платежей.

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Политика
Новости

МИД Украины призвал ввести санкции против Герхарда Шредера

Ведомости
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести «санкции против тех, кто продвигает проекты [президента России Владимира] Путина за рубежом». Об этом он заявил в интервью Bild. Климкин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера «самым важным лоббистом для Путина во всем мире». «Поэтому следует изучить, как ЕС может действовать в этой ситуации», – сказал он.

Издание отмечает, что дискуссию об ответственности Шредера за продвижение проектов российского президента поддерживает и депутат Европарламента Эльмар Брок. «То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина, – это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии», – отметил он.

После ухода с поста канцлера Германии в 2005 г. Шредер возглавил наблюдательный совет проекта «Северный поток», совет компании «Северный поток – 2» и совет директоров «Роснефти». Шредер критиковал американские санкции в адрес России, доказывая, что блокировка проекта выгодна США, которые хотят экспортировать в Европу свой более дорогой сланцевый газ.

Кто не вошел в «кремлевский доклад»

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Политика
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Собчак обошла Жириновского на выборах в Санкт-Петербурге

Ведомости
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Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак в Санкт-Петербурге набрала больше голосов, чем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает «Интерфакс», оба кандидата к началу второго часа ночи по московскому времени набирали по 4,14% голосов избирателей, затем Собчак получила 4,15%.

В Санкт-Петербурге за Жириновского и Собчак проголосовали по 58 000 избирателей, разница колеблется в диапазоне от 100 до 300 голосов в пользу последней.

В среднем по России Жириновский получил 5,76% и занял третье место по итогам президентской гонки. Собчак оказалась на четвертом месте с 1,62%. Лидер гонки – действующий президент Владимир Путин с 76,65%, на втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,91%.

По итогам выборов Собчак заявила, что результаты ее «не радуют», но есть и «хорошие новости». Она предложила рассмотреть выборы «как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов» и назвала свой результат «лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов». Ранее совместно с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым они объявили о создании Партии перемен.

Оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил к участию в президентской гонке, назвал Собчак «карикатурным либеральным кандидатом» и провластным спойлером оппозиции.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
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Жириновский предрек появление в России правящего пожизненно лидера

Интерфакс / Ведомости
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президентские выборы 2018 г. в России могут стать для России последними. Он предрек стране китайский путь развития: во главе КНР стоит председатель Си Цзиньпин, который получил право править пожизненно.

«Будет Госсовет – коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов – человек 30–40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», – поделился Жириновский своим видением будущего с «Интерфаксом».

Владимир Путин, выступая в ночь на 19 марта в своем общественном штабе, заявил, что пока он не планирует проводить новую конституционную реформу, которая может изменить распределение властных полномочий в стране. По действующей Конституции одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Также Путин счел «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» – сказал он.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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