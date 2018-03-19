Си Цзиньпин и Мадуро поздравили Путина с победой на президентских выборах

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Число российских избирателей за ночь после выборов выросло на 1,5 млн

За ночь выборов количество российских избирателей выросло на 1,5 млн человек. Это следует из протокола голосования, опубликованного Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по состоянию на 09.00 19 марта. Число включенных в список избирателей составляет 108,727 млн.

Между тем, еще накануне председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра в списках избирателей значатся 107,230 млн человек. Разница составила 1,497 млн. Это составляет почти два процента от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.

По предварительным данным, на избирательных участках присутствовали 474 500 наблюдателей, 105 000 членов комиссий с правом совещательного голоса и 10 500 представителей СМИ - в среднем получается по 5-6 человек на участок, подсчитала председатель ЦИК. По ее словам, информации об удалении наблюдателей не поступало.

Ранее ЦИК сообщил, что явка избирателей на выборы главы государства достигла 67,47% после обработки 99,83% протоколов, передавал «Интерфакс». Вскоре будет озвучена итоговая явка. Тогда же комиссия подведет предварительные итоги голосования.

По итогам обработки 99% бюллетеней кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин - 11,82%, Владимир Жириновский - 5,68%. Ксения Собчак - 1,66%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.