Си Цзиньпин и Мадуро поздравили Путина с победой на президентских выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента России.
В телеграмме китайский лидер отметил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня, а российский народ достиг успехов в «возрождении мощной державы». Президент Венесуэлы в свою очередь заявил, что «славный российский народ» на выборах проявил свой патриотизм, высокое гражданское самосознание и крепкую приверженность демократии.
Также действующего президента России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель госсовета Кубы Рауль Кастро.
После обработки 99,81% бюллетеней Путин набирает на президентских выборах 76,67% голосов избирателей.