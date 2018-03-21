Минобороны рассказало иностранным дипломатам о способе синтеза «Новичка»

Политика

Новости

МИД России назвал отравление Скрипаля терактом

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери террористическим актом, совершенным против россиян, передает РИА «Новости».

По его словам, на территории Великобритании на двух российских граждан было совершено нападение. «Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию», - пояснил он позицию министерства.

Ермаков заявил, что Москва готова к совместному с Лондоном расследованию. Однако он отметил, что Россию по данному делу ничего не должна предоставлять Великобритании. «Уж точно ничего Великобритании мы предоставлять не должны... давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "Новичков, Старичков", — сказал он.

В свою очередь, представитель британского посольства, присутствовавшая на брифинге для аккредитованных в Москве послов, заявила, что Великобритания предлагала России диалог по делу Скрипаля и до сих пор ожидает ответа на вопрос о том, как отравляющее вещество «Новичок» могло попасть на территорию королевства. По ее словам, Лондон предлагал Москве двустороннее обсуждение, «но пока что мы не получили конструктивного взаимодействия». Великобритания считает, что в России проводятся в секретном режиме разработки химического оружия, что является нарушением международного права. Вместо достоверной информации Лондон получает от России дезинформацию. По ее словам, Москва пытается «спутать факты». Представительница британского посольства отметила, что Лондон имеет право на собственное расследование произошедшего и активно сотрудничает с ОЗХО.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Великобритания не предоставила «реальных доказательств» того, что вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, было произведено в России. «Просьбы о взаимной консультации, разъяснение и предоставление образцов с места трагедии были проигнорированы», – сказал он.

По его словам, в Великобритании проводятся эксперименты с химическим оружием. Разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается британская лаборатория Портон-Даун, которая «по счастливой случайности» находится в нескольких километрах от Солсбери. «Общеизвестным фактом является, и признанным в 2006 году правительством Великобритании, проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека», — отметил он.

4 марта в британском городе Солсбери без сознания были обнаружены Скрипаль и его дочь. Из госпитализировали в больницу в критическом состоянии. По информации следствия, их скорее всего отравили веществом нервно-паралитического типа «Новичок». Официально Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля. В Кремли обвинения отрицают.

Тереза Мэй посетила Солсбери