Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС

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Facebook не нашел связи между Россией и работавшими с Трампом аналитиками

Администрация Facebook пока не нашла связей между британской фирмой Cambridge Analytica и российской организацией «Агентство интернет-исследований», обвиненной американскими властями во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Об этом основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил в интервью журналу Wired.

Миллиардер отметил, что компания «тщательно изучила расходы Агентства интернет-исследований на рекламу». Собеседник издания добавил, что соцсеть готова передать всю полученную информацию американским властям.

Он отметил, что таким образом спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается этим делом, сможет сопоставить эти сведения с другими, «включая, к примеру, переводы средств и то, к чему у нас просто нет доступа».

«Так что, я думаю, это, возможно, лучший способ, чтобы выявить наличие связи. И ничего из того, что мы делали до сих пор своими силами, не выявило этой связи», - подытожил Цукерберг.

По информации газеты The New York Times, компании удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки, в том числе алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Затем эти данные, как отмечало СМИ, могли использоваться в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа, бывшего тогда кандидатом в президенты.

В беседе с Wired он рассказал, что компания планирует делать в рамках ситуации с британской фирмой Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей.

Бизнесмен пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек. В связи с этим Цукерберг пообещал ужесточить доступ приложений к данным пользователей и провести аудит тех приложений, которые уже имеют широкий доступ к их информации.

По его словам, администрация соцсети оповестит каждого пользователя, чья информация оказалась в руках Cambridge Analytica или, возможно, какой-то другой компании. «В будущем, если мы заметим, что какое-то приложение тоже делает что-то подозрительное, то мы точно оповестим людей», - пообещал он.

Основатель Facebook добавил, что готов в связи с этим скандалом выступить в конгрессе США.