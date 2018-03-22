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Путин обсудил с президентом Финляндии отравление Скрипаля

В четверг состоялся телефонный разговор президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё. Беседа состоялась по инициативе финской стороны.

Лидеры двух стран обсуждали вопросы международной безопасности и стабильности, говорится в сообщении на сайте президента Финляндии.

Ниинистё глубоко озабочен из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отмечается в сообщении. Президент Финляндии считает, что Россию необходимо привлечь к расследованию этого инцидента.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.

В то же время на сайте Кремля сообщается, что в ходе разговора обсуждались вопросы российско-финских отношений. Также Путин рассказал Ниинистё о содержании разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 20 марта.

Кроме того, Ниинистё поздравил Путина с переизбранием на должность президента России.

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