Политика

Новости

Матвиенко предложила заменить обязательное медицинское страхование добровольным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила направлять средства на лечение граждан напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а саму систему страхования сделать добровольной.

«Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая», – отметила Матвиенко, выступая в четверг на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента (цитата «РИА Новости»).

«Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения», – считает спикер.

«Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета. Все по-честному, все прозрачно», – подытожила сенатор.

Она предложила профильному комитету Совета Федерации подумать о том, чтобы сделать систему страхования добровольной, чтобы граждане могли по своему желанию обращаться в частные страховые компании. Матвиенко посоветовала изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере.

Смех, почтение и удивление: эмоции президентского послания – 2018