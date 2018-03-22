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Верховная рада признала нелегитимными выборы президента России в Крыму

Верховная рада Украины сегодня признала противоправными выборы президента России в Крыму 18 марта и не признала их легитимность. Проект постановления поддержали 255 депутатов.

В документе говорится, что организация выборов президента России в Крыму не может быть свидетельством изменения статуса Крыма на любой другой, кроме установленного Конституцией Украины.

«Существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в России, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также неправомерное зачисление свыше 1 млн голосов из временно оккупированных Крыма и Севастополя существенно искажают результаты голосования на выборах президента России в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность», - говорится в заявлении.

Верховная рада призвала международное сообщество ввести дополнительные санкции против России и персональные санкции против причастных к организации выборов на территории «аннексированного Крыма».

По предварительным данным ЦИК, на президентских выборах 18 марта победил Владимир Путин, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.