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Суд перевел под домашний арест отца полковника Захарченко

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко, — подозреваемого в растрате 4 млн руб. из средств банка «Московское ипотечное агентство». Об этом ходатайствовали следователи, сообщает ТАСС.

Виктора Захарченко освободили из-под стражи в зале суда, срок его домашнего ареста истекает 30 марта. Отбывать его фигурант будет в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Суд разрешил Захарченко двухчасовые прогулки — утром и днем.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник, следствие просит отпустить из СИЗО еще одного фигуранта этого дела — советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина.

Виктор Захарченко обвиняется в растрате и пособничестве в мошенничестве. Он был помещен под стражу 31 марта 2017 г. Следствие настаивало на его аресте, потому что у обвиняемого есть недвижимость в Таиланде, где он может попытаться скрыться.

Дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия. Полковник, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. по обвинению в коррупции. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте.