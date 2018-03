Политика

«Одноклассники» поддержали СМИ, бойкотирующие Госдуму

Социальная сеть «Одноклассники» поддержала бойкот журналистов против Госдумы и пообещала поддержать СМИ, которые полностью или частично объявили бойкот. Поддержка будет заключаться в продвижении этих СМИ: новости изданий соцсеть покажет в приоритетном порядке на витринах групп и будет продвигать в новостной ленте, говорится в сообщении «Одноклассников». Своим пользователям «Одноклассники» также предложили поддержать бойкот СМИ и подписаться на эти издания.

«Одноклассники» против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто тоже готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью», – говорится в сообщении социальной сети.

Всего в списке «Одноклассников» 17 СМИ, которые они будут продвигать, в том числе РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», «Дождь», «Эхо Москвы» и др.

В четверг, 22 апреля, десятки СМИ объявили об отзыве журналистов из Госдумы и об иных формах протеста после того, как комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения депутатом Леонидом Слуцким поведенческих норм. В домогательствах Слуцкого публично обвинили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы ВВС» Фарида Рустамова. Думская комиссия пришла к выводу, что действия сотрудниц СМИ были спланированными, поскольку их обвинения в адрес Слуцкого прозвучали накануне выборов президента России.

Первым своих журналистов отозвал РБК, затем о том же объявили «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Другие издания не стали бойкотировать Госдуму в целом. «Коммерсантъ», например, «поставил точку в отношениях со Слуцким и комиссией по этике». Редакция Lenta.ru, одного из самых популярных новостных СМИ рунета (входит в холдинг Александра Мамута Rambler & Co), сообщила, что удаляет с сайта все материалы о Слуцком, не касающиеся обвинений в домогательстве.

Интернет-издание Znak.com сообщило, что перестанет писать о Слуцком «вне контекста ситуации с домогательствами». Наконец, ряд СМИ решили снабжать свою информацию о депутатах специальными оговорками: радиостанция «Говорит Москва» будет сопровождать все новости о Слуцком и комиссии по этике упоминанием об обвинениях в домогательстве, а интернет-издание Republic пообещало при упоминании Госдумы в редакционных статьях добавлять в скобках фразу «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства».

К бойкоту в той или иной форме присоединились также Meduza, «МБХ-медиа», «Медиазона», Inc., The Village, Wonderzine, «Секрет фирмы», «Право.ру», The Bell, «Бизнес Online». Редакция «Ведомостей» также заявила об отказе от личного общения со Слуцким и членами комиссии по этике.