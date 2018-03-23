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Путин обратился к россиянам после подведения итогов выборов

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с обращением ко всем россиянам, в котором поблагодарил их за «масштабную, беспрецедентную поддержку» на президентских выборах и призвал сплотиться ради «развития России, мощного движения вперед». Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Сегодня ЦИК подвел итоговые результаты выборов 18 марта: за Путина проголосовали 76,69% избирателей при явке 67,54%. Это означает, что действующий президент получил 56,43 млн голосов, то есть более половины голосов избирателей.

В своем обращении Путин повторил тезисы своего краткого выступления на Манежной площади в Москве в ночь после выборов, в частности, призыв к гражданам, голосовавшим за других кандидатов, ради достижения общих целей. «Учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России», - сказал президент.

Путин снова заявил, что стране «необходим настоящий прорыв», но быстрых и легких результатов на этом пути призвал не ждать. «Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье, <...> нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат – и сегодня, и в перспективе», - сказал Путин.

Президент пообещал создавать рабочие места, повышать эффективность экономики и реальные доходы граждан при снижении бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу «на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить». «Об этих задачах я говорил в Послании. По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», - считает он.

От разных политических сил в России Путин ждет критики «и слева, и справа», но в дискуссиях с властью «не должно быть места безответственному популизму».

«Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха», - резюмировал Путин.