Политика

Новости

Захвативший заложников на юге Франции ликвидирован при штурме

Захвативший заложников в супермаркете на юге Франции ликвидирован полицией при штурме. Об этом в официальном Twitter сообщил находящийся на месте происшествия министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. «Захвативший заложников застрелен. Я скоро сделаю официальное заявление», - написал министр.

Эта информация поступила около 16.50 мск. За два часа до этого о том, что нападавший убит, сообщил мэр коммуны Треб Эрик Менасси, но позднее его информация не подтвердилась.

По последним данным, нападавший, тридцатилетний выходец из Марокко, уже был в поле зрения правоохранительных органов Франции. При захвате заложников в супермаркете он кричал лозунги запрещенной в России террористической организации ИГ, а во время переговоров с полицией потребовал освобождения Салаха Абдеслама - организатора парижских терактов 13 ноября 2015 г., унесших жизни 130 человек.

Французские СМИ сообщили, что число погибших заложников выросло до трех. Преступник подозревается также в нападении с применением огнестрельного оружия на сотрудников полиции в соседнем Каркасоне, в ходе которого был ранен полицейский. По информации Reuters, третий погибший был застрелен им в Каркасоне.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что произошедшее по всем признакам будет квалифицировано как теракт. Об этом же в эфире национального ТВ заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Все указывает на то, что это теракт», - передало слова Макрона BFM TV.