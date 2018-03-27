«Интерфакс» сообщает о возможной гибели 40 детей на пожаре в Кемерово
Среди жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» могут быть около сорока детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем в воскресенье 25 марта, на 4 этаже, где располагались кинотеатры и детские игровые зоны. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека. 25 опознано, в том числе 13 детей, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову. За помощью в медучреждения обратились 53 пострадавших, в больницах находятся 15 человек. Ранее сообщалось о 13 госпитализированных.