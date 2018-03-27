Политика

Новости

Путин прибыл в Кемерово

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает ТАСС. Как ожидается, он заслушает доклады представителей экстренных служб и руководства региона.

Из аэропорта Путин отправился в месту трагедии. У сгоревшего комплекса он возложил букет красных роз к стихийному мемориалу, куда горожане приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Фасад комплекса Путин осмотрел со своим полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, в воскресенье. В результате трагедии погибло 64 человека, из них 25 опознаны. По сообщению Минздрава, среди них 13 детей. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что среди погибших может быть 40 детей. Официально эта информация не подтверждена. За помощью к специалистам обратились 53 пострадавших, в больницах остается 15 человек.